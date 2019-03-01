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    Здоров'я

    Згоду пацієнтів на посмертне донорство отримуватимуть сімейні лікарі

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    <p>МОЗ розширив&nbsp;перелік осіб, які є близькими родичами для донорства</p> - Згоду пацієнтів на посмертне донорство отримуватимуть сімейні лікарі

    МОЗ розширив перелік осіб, які є близькими родичами для донорства

    Використання Єдиної державної інформаційної системи трансплантації стане обов’язковим з 1 січня 2020 року

    Згоду пацієнтів на посмертне донорство зможуть отримувати та вносити до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ) сімейні лікарі.

    Про це інформує прес-служба МОЗ.

    Зазначається, що парламент ухвалив зміни до закону про трансплантацію.

    Зокрема, МОЗ розширив перелік осіб, які є близькими родичами, а отже, донорами для родинної трансплантації можуть також бути двоюрідні брати і сестри, дядьки, тітки та племінники. Донорами кісткового мозку також можуть бути повнорідні брати та сестри віком до 18 років.  

    Уряд схвалив ще й технічні зміни щодо розмежування функцій оплати та організації трансплантації. Фінансовим оператором для оплати послуг трансплантації стала Національна служба здоров'я — вона оплачуватиме послуги з 1 січня 2020 року. Усі інші функції щодо трансплантації поклали на окремий Уповноважений орган з питань трансплантації.

    Використання Єдиної державної інформаційної системи трансплантації  (ЄДІСТ) стане обов’язковим з 1 січня 2020 року. До цього часу організація трансплантації буде на папері.

    А приймати рішення про трансплантацію органів від неживого донора буде консиліум лікарів медзакладу, що виконує трансплантацію

    Раніше в Україні з'явилась нова професія трансплант-координатор, який займатиметься  налагодженням зв’язок між усіма учасниками процесу трансплантації.

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