Згоду пацієнтів на посмертне донорство отримуватимуть сімейні лікарі



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МОЗ розширив перелік осіб, які є близькими родичами для донорства

Використання Єдиної державної інформаційної системи трансплантації стане обов’язковим з 1 січня 2020 року

Згоду пацієнтів на посмертне донорство зможуть отримувати та вносити до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ) сімейні лікарі.

Про це інформує прес-служба МОЗ.

Зазначається, що парламент ухвалив зміни до закону про трансплантацію.

Зокрема, МОЗ розширив перелік осіб, які є близькими родичами, а отже, донорами для родинної трансплантації можуть також бути двоюрідні брати і сестри, дядьки, тітки та племінники. Донорами кісткового мозку також можуть бути повнорідні брати та сестри віком до 18 років.

Уряд схвалив ще й технічні зміни щодо розмежування функцій оплати та організації трансплантації. Фінансовим оператором для оплати послуг трансплантації стала Національна служба здоров'я — вона оплачуватиме послуги з 1 січня 2020 року. Усі інші функції щодо трансплантації поклали на окремий Уповноважений орган з питань трансплантації.

Використання Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ) стане обов’язковим з 1 січня 2020 року. До цього часу організація трансплантації буде на папері.

А приймати рішення про трансплантацію органів від неживого донора буде консиліум лікарів медзакладу, що виконує трансплантацію

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