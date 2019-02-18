В Україні з'явилися трансплант-координатори



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Перша група майбутніх трансплант-координаторів вже вчиться у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ України

Трансплант-координатори, зокрема, перевірятимуть та отримуватимуть згоди на донорство, - МОЗ

В Україні з'явилась нова професія трансплант-координатор, який займатиметься налагодженням зв’язок між усіма учасниками процесу трансплантації. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України на сторінці у Facebook.

Як зазначається, трансплант-координатори, зокрема, перевірятимуть та отримуватимуть згоди на донорство, вчасно та систематично оновлюватимуть інформацію у Єдиній державній системі трансплантації (ЄДІСТ), організовуватимуть оперативне та безпечне транспортування органів.

«Вони комунікуватимуть між донорами та їх родинами і реципієнтами, які очікують на трансплантацію», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що перша група майбутніх трансплант-координаторів вже вчиться у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

Практичну частину (близько 70% курсу) медики проходять у Центрі трансплантації Запорізької обласної лікарні.

Нагадаємо, у кінці жовтня 2019 року Міністерство охорони здоров'я України розпочало закупівлі для створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Також повідомлялося, що Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №2386а-1, яким пропонується дозволити трансплантацію органів після смерті донора за умови, що він заздалегідь надав письмову згоду на трансплантацію.