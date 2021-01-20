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    У ВООЗ очікують, що смертність від Covid-19 перевищить 100 тисяч в тиждень

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    У ВООЗ очікують, що смертність від Covid-19 перевищить 100 тисяч в тиждень - У ВООЗ очікують, що смертність від Covid-19 перевищить 100 тисяч в тиждень
    У ВООЗ очікують, що смертність від Covid-19 перевищить 100 тисяч в тиждень

    за минулий тиждень зафіксували більш ніж 93 000 смертельних випадків.

    У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують, що смертність від коронавіруса перевищить 100 тисяч в тиждень. Це має статися найближчим часом.

    Про це заявив в Twitter провідний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

    Так, за минулий тиждень зафіксували більш ніж 93 000 смертельних випадків.

    «Очікується, що найближчим часом глобальна смертність від Covid-19 перевищить 100 000 на тиждень», – йдеться в повідомленні.

    Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреисус заявив, що в світі буде вироблено достатня кількість вакцини проти коронавіруса. ВООЗ уже зареєструвала 2 млрд доз Covid–вакцин від п'яти виробників.

    Теги: ООН Twitter ВООЗ
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