У ВООЗ очікують, що смертність від Covid-19 перевищить 100 тисяч в тиждень

за минулий тиждень зафіксували більш ніж 93 000 смертельних випадків.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують, що смертність від коронавіруса перевищить 100 тисяч в тиждень. Це має статися найближчим часом.

Про це заявив в Twitter провідний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Так, за минулий тиждень зафіксували більш ніж 93 000 смертельних випадків.

«Очікується, що найближчим часом глобальна смертність від Covid-19 перевищить 100 000 на тиждень», – йдеться в повідомленні.

Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 000 в неделю (по сравнению с более чем 93 000 смертельных исходов, зарегистрированных на прошлой неделе), предупреждает ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. https://t.co/xgzOzCaiJM — ООН (@UnitedNationsRU) January 19, 2021

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреисус заявив, що в світі буде вироблено достатня кількість вакцини проти коронавіруса. ВООЗ уже зареєструвала 2 млрд доз Covid–вакцин від п'яти виробників.