Меркель продовжила локдаун у Німеччині

В Німеччині вводиться обов'язкове носіння масок у громадському транспорті, магазинах і релігійних установах

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила що через темпи поширення епідемії коронавірусу Covid–19 локдаун у країні продовжено до 14 лютого.

Про це повідомляє газета Frankfurter Rundschau.

Меркель нагадала, що зберігається вимога, згідно з якою разом збиратися можуть тільки члени сім'ї, запросивши одну людину з іншого будинку.

«Вузьке та постійне коло контактів зараз особливо важливе», – заявила Меркель.

Канцлер також повідомила, що в Німеччині вводиться обов'язкове носіння масок у громадському транспорті, магазинах і релігійних установах, де також заборонили спів хорів.

В країні також залишаться закритими кафе та ресторани. Їжу можна продавати тільки на виніс. Роботодавцям рекомендували продовжити режим віддаленої роботи.

Нещодавно в Німеччині зафіксували рекордну кількість померлих від ускладнень коронавірусу за добу. Внаслідок цього канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність «дуже швидких дій» для стримування епідемії. 25 січня вона планує зустрітися з місцевими політиками, щоб обговорити жорсткіші обмеження.

Інститут Роберта Коха повідомляє, що наразі жителі Німеччини не дуже обмежені в пересуванні. Наприклад, у грудні вони виходили на вулицю набагато частіше, ніж навесні 2020 року. Bild пише, що Меркель буде пропонувати закрити громадський транспорт та закликати роботодавців переводити співробітників на віддалену роботу, щоб зменшити кількість контактів.