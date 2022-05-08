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    Події в Україні

    Чи треба виїжджати зі Львова на 8-9 травня? Садовий дав пораду

    Настанова для українців на всі часи: &laquo;Ніколи не довіряйте москальським новинам, повідомленням і Telegram-каналам&raquo; - Чи треба виїжджати зі Львова на 8-9 травня? Садовий дав пораду
    Настанова для українців на всі часи: «Ніколи не довіряйте москальським новинам, повідомленням і Telegram-каналам»
    фото: Високий Замок

    Мер Львова вважає, що варто подбати про безпеку, та не допускати паніки

    Міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook поділився порадами для мешканців міста та гостей. Зокрема, він наголосив, що не вважає доцільним виїздити зі Львова 8 та 9 травня.

    «Нікуди з міста їхати не треба. Не витрачайте пальне. Краще подбайте про укриття на випадок тривоги. Прямо після того, як прочитали цей текст. Підіть і перевірте, чи доступне ваше укриття. Якщо воно закрите, то всіма можливими методами, включаючи дзвінок в поліцію, забезпечте собі укриття», – порадив очільник міста.

    Також Садовий нагадав, що сьогодні – День Матері.

    «Обійміть своїх, якщо маєте таку можливість», – наголосив він.

    Тим часом стало відомо, як убезпечити себе 8-9 травня: поради Мінреінтеграції.

    До слова, влада Запоріжжя тимчасово закрила місто на виїзд: що сталося. Також окупанти на Запоріжжі обманом збирають людей на 9 травня.

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    Теги: росія окупанти війна Андрій Садовий Львів укриття Україна Facebook окупація пальне #stoprussia
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    Чи треба виїжджати зі Львова на 8-9 травня? Садовий дав пораду