Чи треба виїжджати зі Львова на 8-9 травня? Садовий дав пораду

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Мер Львова вважає, що варто подбати про безпеку, та не допускати паніки

Міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook поділився порадами для мешканців міста та гостей. Зокрема, він наголосив, що не вважає доцільним виїздити зі Львова 8 та 9 травня.

«Нікуди з міста їхати не треба. Не витрачайте пальне. Краще подбайте про укриття на випадок тривоги. Прямо після того, як прочитали цей текст. Підіть і перевірте, чи доступне ваше укриття. Якщо воно закрите, то всіма можливими методами, включаючи дзвінок в поліцію, забезпечте собі укриття», – порадив очільник міста.

Також Садовий нагадав, що сьогодні – День Матері.

«Обійміть своїх, якщо маєте таку можливість», – наголосив він.

Тим часом стало відомо, як убезпечити себе 8-9 травня: поради Мінреінтеграції.

До слова, влада Запоріжжя тимчасово закрила місто на виїзд: що сталося. Також окупанти на Запоріжжі обманом збирають людей на 9 травня.

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