Як убезпечити себе 8-9 травня: поради Мінреінтеграції
Відвідування лісів, лісосмуг і парків заборонене через ризики пожеж і велику кількість замінувань
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій підготувало рекомендації для безпечного проведення 8 і 9 травня, коли російські війська можуть збільшити кількість ракетних обстрілів та інших провокацій, а також не виключена загроза терактів.
Мінреінтеграції радить:
- Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Намагайтесь перебувати поблизу сховищ або точно знати місцеперебування найближчого. Щойно почули сигнал — не гайте часу, у вас є 5-15 хвилин, щоб добігти до укриття.
- Перевірити час дії комендантської години у своєму населеному пункті. Виходити на вулицю без спецперепусток у комендантську годину заборонено. Дозволяється виходити на вулицю піл час тривоги, щоб дістатися укриття.
- Уникати скупчення людей. Утримайтеся від відвідування популярних прогулянкових місць, шопінгу та інших традиційних святкових заходів. Можлива активізація російських диверсантів — є загроза терактів.
- За можливості залишатись удома. Якщо ви мешканець великого міста, напередодні на декілька днів краще виїхати за його межі.
- У жодному разі не відвідувати ліси. Шашлики на природі доведеться відкласти до кращих часів. Відвідування лісів, лісосмуг і парків заборонене через ризики пожеж і велику кількість замінувань.
- Бути уважними. Не ігноруйте появи підозрілих предметів чи осіб. Намагайтесь від них дистанціюватись. У жодному разі не торкайтесь таких предметів, повідомляйте рятувальників або поліцію (101 або 102).
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.
Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.