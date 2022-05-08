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    Як убезпечити себе 8-9 травня: поради Мінреінтеграції

    РНБО України закликає&nbsp; 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги - Як убезпечити себе 8-9 травня: поради Мінреінтеграції
    РНБО України закликає  8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги
    фото з відкритих джерел

    Відвідування лісів, лісосмуг і парків заборонене через ризики пожеж і велику кількість замінувань

    Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій підготувало рекомендації для безпечного проведення 8 і 9 травня, коли російські війська можуть збільшити кількість ракетних обстрілів та інших провокацій, а також не виключена загроза терактів.

    Мінреінтеграції радить:

    • Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Намагайтесь перебувати поблизу сховищ або точно знати місцеперебування найближчого. Щойно почули сигнал — не гайте часу, у вас є 5-15 хвилин, щоб добігти до укриття.
    • Перевірити час дії комендантської години у своєму населеному пункті. Виходити на вулицю без спецперепусток у комендантську годину заборонено. Дозволяється виходити на вулицю піл час тривоги, щоб дістатися укриття.
    • Уникати скупчення людей. Утримайтеся від відвідування популярних прогулянкових місць, шопінгу та інших традиційних святкових заходів. Можлива активізація російських диверсантів — є загроза терактів.
    • За можливості залишатись удома. Якщо ви мешканець великого міста, напередодні на декілька днів краще виїхати за його межі.
    • У жодному разі не відвідувати ліси. Шашлики на природі доведеться відкласти до кращих часів. Відвідування лісів, лісосмуг і парків заборонене через ризики пожеж і велику кількість замінувань.
    • Бути уважними. Не ігноруйте появи підозрілих предметів чи осіб. Намагайтесь від них дистанціюватись. У жодному разі не торкайтесь таких предметів, повідомляйте рятувальників або поліцію (101 або 102).

    Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

    Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

    Теги: росія МВС окупанти війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    Як убезпечити себе 8-9 травня: поради Мінреінтеграції