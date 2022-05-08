Як убезпечити себе 8-9 травня: поради Мінреінтеграції

РНБО України закликає 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги

Відвідування лісів, лісосмуг і парків заборонене через ризики пожеж і велику кількість замінувань

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій підготувало рекомендації для безпечного проведення 8 і 9 травня, коли російські війська можуть збільшити кількість ракетних обстрілів та інших провокацій, а також не виключена загроза терактів.

Мінреінтеграції радить:

Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Намагайтесь перебувати поблизу сховищ або точно знати місцеперебування найближчого. Щойно почули сигнал — не гайте часу, у вас є 5-15 хвилин, щоб добігти до укриття.

Намагайтесь перебувати поблизу сховищ або точно знати місцеперебування найближчого. Щойно почули сигнал — не гайте часу, у вас є 5-15 хвилин, щоб добігти до укриття. Перевірити час дії комендантської години у своєму населеному пункті. Виходити на вулицю без спецперепусток у комендантську годину заборонено. Дозволяється виходити на вулицю піл час тривоги, щоб дістатися укриття.

Виходити на вулицю без спецперепусток у комендантську годину заборонено. Дозволяється виходити на вулицю піл час тривоги, щоб дістатися укриття. Уникати скупчення людей. Утримайтеся від відвідування популярних прогулянкових місць, шопінгу та інших традиційних святкових заходів. Можлива активізація російських диверсантів — є загроза терактів.

Утримайтеся від відвідування популярних прогулянкових місць, шопінгу та інших традиційних святкових заходів. Можлива активізація російських диверсантів — є загроза терактів. За можливості залишатись удома. Якщо ви мешканець великого міста, напередодні на декілька днів краще виїхати за його межі.

Якщо ви мешканець великого міста, напередодні на декілька днів краще виїхати за його межі. У жодному разі не відвідувати ліси. Шашлики на природі доведеться відкласти до кращих часів. Відвідування лісів, лісосмуг і парків заборонене через ризики пожеж і велику кількість замінувань.

Шашлики на природі доведеться відкласти до кращих часів. Відвідування лісів, лісосмуг і парків заборонене через ризики пожеж і велику кількість замінувань. Бути уважними. Не ігноруйте появи підозрілих предметів чи осіб. Намагайтесь від них дистанціюватись. У жодному разі не торкайтесь таких предметів, повідомляйте рятувальників або поліцію (101 або 102).

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.