Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової

Подоляк вважає, що внаслідок затягування війни росіяни хочуть суттєво знизити інтенсивність бойових дій

Україна не збирається затягувати війну в Україні, а тому планує завершити її вже цього року. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube.

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«Дуже коротко і дуже чітко. Перше, війна закінчиться у 2023 році. Протягом 2023 року. Це важливо, бо для нас затягування – дуже поганий сценарій», – сказав Подоляк.

Він розповів, що затягування цієї війни залишається потрібним лише для РФ. За його словами, внаслідок довшої тривалості війни росіяни хочуть суттєво знизити інтенсивність бойових дій.

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«Саме для цього вони спробували оце фейкове «тимчасове припинення вогню». Це якраз була спроба зайти у зменшення інтенсивності війни», – наголосив радник голови ОП.

Він пояснив, що під час «перемир'я» окупанти хотіли зафіксувати позиції, щоб потім там укріпитися, а через 2-3 місяці зайти туди було б вже вкрай небезпечно.

Нагадаємо, триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації.

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Додамо, раніше повідомлялося, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.