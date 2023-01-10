Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової

Альона Боженко
glavcom.ua
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової
У Зеленського виключили затягування війни з РФ
фото ілюстративне

Подоляк вважає, що внаслідок затягування війни росіяни хочуть суттєво знизити інтенсивність бойових дій

Україна не збирається затягувати війну в Україні, а тому планує завершити її вже цього року. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube.

«Дуже коротко і дуже чітко. Перше, війна закінчиться у 2023 році. Протягом 2023 року. Це важливо, бо для нас затягування – дуже поганий сценарій», – сказав Подоляк.

Він розповів, що затягування цієї війни залишається потрібним лише для РФ. За його словами, внаслідок довшої тривалості війни росіяни хочуть суттєво знизити інтенсивність бойових дій.

«Саме для цього вони спробували оце фейкове «тимчасове припинення вогню». Це якраз була спроба зайти у зменшення інтенсивності війни», – наголосив радник голови ОП.

Він пояснив, що під час «перемир'я» окупанти хотіли зафіксувати позиції, щоб потім там укріпитися, а через 2-3 місяці зайти туди було б вже вкрай небезпечно.

Нагадаємо, триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації.

Додамо, раніше повідомлялося, що українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою. 

Теги: росіяни Михайло Подоляк радник війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У грудні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,468 млрд
Як війна вплинула на міжнародні резерви України: дані Нацбанку
7 сiчня, 06:42
Генсек НАТО також додав, що московський режим хоче контролювати своїх сусідів і бачить загрозу у демократії та свободі
Війна в Україні: ЄС і НАТО підписали декларацію про співробітництво
Сьогодні, 14:48
Кількість біженців з України стала найбільшою з часів Другої світової війни
Війна РФ спричинила найбільшу міграційну кризу з часів Другої світової — ООН
8 сiчня, 18:28

Події в Україні

Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Банкової
Глава МЗС Німеччини відвідала Харків, ситуація під Соледаром. Головне за 10 січня
Глава МЗС Німеччини відвідала Харків, ситуація під Соледаром. Головне за 10 січня
Актор Дмитро Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар
Актор Дмитро Лінартович отримав важке поранення у боях за Соледар
Усе усіяно тілами загиблих окупантів: Маляр прокоментували тяжкий бій у Соледарі
Усе усіяно тілами загиблих окупантів: Маляр прокоментували тяжкий бій у Соледарі
Розвідка озвучила нове число росіян, ліквідованих в Макіївці: перехоплення
Розвідка озвучила нове число росіян, ліквідованих в Макіївці: перехоплення
Генштаб повідомив про проблеми росіян у Бердянську
Генштаб повідомив про проблеми росіян у Бердянську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Пентагон оцінив загрозу нового наступу з Білорусі
16K
10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12K
Чому після свят знову немає світла? Пояснення енергетиків
11K
Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута
7725
Стало відомо, скільки полонених з «Азовсталі» перебуває в рашистському полоні
7639
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
Сьогодні, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
Сьогодні, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
Сьогодні, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту