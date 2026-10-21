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Росія атакувала Київ: дрон влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала Київ: дрон влучив у багатоповерхівку, виникла пожежа
Київ опинився під ударом БпЛА росіян
фото: соціальні мережі

Безпілотник поцілив у житловий будинок на рівні 20-го поверху

Російські безпілотники атакували Київ уранці 21 жовтня. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та падіння БпЛА у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис міського голови Віталія Кличка.

Оновлено 06:58

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. За його словами, удар припав на рівень 20-го поверху 24-поверхового будинку.

«У Святошинському районі влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Є загоряння», – повідомив Кличко.

Мер столиці також зазначив, що екстрені служби прямують до місця влучання.

Станом на 06:28

За словами мера Києва, у Солом'янському районі зафіксовано влучання безпілотного літального апарата в об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. На місці події працюють екстрені служби.

Крім того, у цьому ж районі столиці зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території. За попередньою інформацією, загоряння внаслідок цього інциденту не виникло.

Водночас, у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння БпЛА на припарковані автомобілі. Екстрені служби прямують до місця події.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. На правому березі столиці працювали сили протиповітряної оборони. Повітряну тривогу в місті оголосили о 05:18. Це була вже друга повітряна загроза для мешканців столиці від початку доби.

До слова, у Кременчуці Полтавської області російський безпілотник влучив у будівлю навчального закладу. За повідомленнями місцевих, під удар потрапив п’ятий корпус Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Після атаки виникла пожежа, попередньо, одна людина отримала травми. 

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Теги: росія окупанти Київ

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