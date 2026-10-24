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Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року
Триває 1704-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільше російських атак зафіксовано на костянтинівському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 309 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10270 дронів-камікадзе та здійснили 2755 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 45 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, три гармати, пункт управління БпЛА та ще два важливих об’єкти противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Волфине, Вовківка, Козаче, Смолине, Бруски, Нововасилівка, Сопич, Баранівка, Рівне, Смикарівка, Нова Гута Сумської області; Михальчина-Слобода Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Товстодубове.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року фото 1

Минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, здійснив 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Охрімівка, Рибалчине та Чугунівка.

На куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року фото 3

Ворог п’ять разів намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Радьківки та Подолів.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти проводили три штурмові дії у бік населених пунктів Зарічне, Закітне та Колодязі.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року фото 5

Противник здійснив п’ять атак у районах населених пунктів Озерне, Крива Лука, Пискунівка та Рай-Олександрівка.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року фото 6

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року фото 7

Зафіксовано 23 атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Вільного та Русиного Яру.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року фото 8

Ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Святогорівка, Чернігівка, Мирне, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року фото 9

Ворог один раз штурмував у бік Мирного.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року фото 10

Окупанти десять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка, Гірке та Єгорівка.

На оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2026 року фото 11

Ворог двічі намагався атакувати в бік Павлівки та Червоної Криниці.

На придніпровському напрямку

Минулої доби російські війська активних наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1704-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт війна військові ЗСУ Генштаб

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