Окупанти завдали удару по Вінниці: пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури

На місці влучання працюють відповідні служби

Російські окупаційні війська 12 жовтня завдали удару по Вінниці. У місті зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі на місці події працюють відповідні служби, які з'ясовують наслідки атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку ОВА.

За попередньою інформацією, під ударом опинився один із цивільних об'єктів міста. Водночас його призначення та місце розташування наразі не уточнюються. Після влучання на місці події розпочали роботу відповідні служби.

Нагадаємо, 29 вересня російські окупанти атакували Вінницьку область, влучивши в об'єкт залізничної інфраструктури. За даними очільниці Вінницької ОВА Наталі Заболотної, внаслідок пошкоджень без електропостачання залишилися понад 15 тис. споживачів. На місці працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки атаки. Постраждалих не було.