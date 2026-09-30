Російський удар по «Форі» під Києвом: мережа зробила заяву

Супермаркет зазнав значних пошкоджень та наразі не може приймати відвідувачів

Мережа супермаркетів «Фора» прокоментувала наслідки російської атаки на магазин в Іванковичах Київської області 30 вересня. У компанії повідомили про значні пошкодження торговельного закладу, однак наголосили, що всі люди живі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу мережі.

Внаслідок російської атаки супермаркет в Іванковичах зазнав значних пошкоджень. Наразі магазин не може приймати відвідувачів. «Сьогодні внаслідок ворожої атаки на Київщину постраждала наша «Фора» в Іванковичах. Магазин зазнав значних пошкоджень і наразі не може приймати гостей. Та найважливіше - всі живі», – йдеться у заяві компанії.

скриншот із Instagram

У «Форі» також подякували рятувальникам та іншим службам, які працювали на місці та ліквідовували наслідки російського обстрілу. «Наші інші магазини продовжують працювати. Бережіть себе та своїх близьких», – зазначили у мережі.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Київська область зазнала чергової ракетно-дронової атаки, яка спричинила руйнування житлового сектору та інфраструктури в кількох районах. У Вишгороді внаслідок влучання зруйновано приватний будинок. Під час рятувальних робіт з-під завалів надзвичайники врятували трьох людей: чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги, а дитина зазнала гострої реакції на стрес. На жаль, під уламками будинку рятувальники виявили тіло ще однієї дитини.

У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житлі та гаражах, а також вибито скління будівель. Руйнувань зазнав і Бучанський район, де пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, два складські приміщення та спалахнула пожежа. Крім того, наслідки ворожої атаки зафіксовано на об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах, де наразі продовжують працювати екстрені служби.