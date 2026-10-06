Масована атака на Харківщину забрала життя сімох людей

Росіяни застосували проти регіону ракету, авіабомби та майже 200 дронів, а кількість постраждалих сягнула 80

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та десять населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожих ударів загинули семеро людей, ще 80 постраждали, серед них троє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Найбільше жертв зафіксовано у Харкові. У місті загинули дві жінки та четверо чоловіків. Ще 59 людей постраждали, зокрема дівчатам віком 11 і 15 років та 15-річний хлопець.

фото: Харківська ОВА

У Чугуєві шестеро людей отримали поранення, ще шестеро мали гостру реакцію на стрес. У селі Раївка Шевченківської громади загинула 85-річна жінка. Поранення отримали дві жінки віком 58 та 60 років.

фото: Харківська ОВА

фото: Харківська ОВА

У Золочеві поранення отримали 41-річний чоловік та 56-річна жінка. Ще троє людей – 67-річний чоловік та жінки віком 68 і 74 роки – мали гостру реакцію на стрес.

У Дергачах гостру реакцію на стрес отримала 56-річна жінка, а в селі Феськи Золочівської громади поранено 59-річного чоловіка. Російські війська атакували керованими авіаційними бомбами та безпілотниками Слобідський і Київський райони Харкова.

Загалом протягом доби окупанти застосували проти Харківщини одну ракету, три КАБи, дві РСЗВ, один безпілотник типу «Герань-2», один БпЛА типу «Молнія» та сім FPV-дронів. Крім того, зафіксовано застосування 186 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок російських ударів пошкоджено та зруйновано численні об'єкти цивільної інфраструктури. У Харкові пошкоджено близько 45 автомобілів, складські приміщення, два цивільні підприємства, чотири багатоквартирні та приватні будинки. Кількість пошкоджених приватних осель уточнюється.

У Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, автомобілі, вантажівку та електромережі. У Куп'янському районі пошкоджень зазнали два приватні будинки та автозаправна станція.

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі. У Харківському районі російські удари пошкодили два приватні будинки, гараж, автомобіль та сарай.

У Чугуївському районі пошкоджено два приватні будинки, дитячий заклад, два автомобілі, електромережі та цивільне підприємство.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом минулої доби прийняв 177 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 63 405 людей.

Бойові дії на території області також тривають. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири атаки противника. Росіяни намагалися просунутися в бік Ізбицького, Тернової, Лимана та Рибальчиного.

На Куп'янському напрямку окупанти п'ять разів намагалися покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у напрямку Радьківки та Довгенького.

До слова, російські війська атакували низку громад Сумської області. Внаслідок ворожих ударів загинув 49-річний чоловік, ще дев'ятеро людей отримали поранення та травми. Серед постраждалих є двоє маленьких дітей.