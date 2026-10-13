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Удар по центру Рівного, падіння дрона на Львівщині та атака на Київ. Головне за день 13 жовтня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Удар по центру Рівного, падіння дрона на Львівщині та атака на Київ. Головне за день 13 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися вдень 13 жовтня 2026 року

Російський безпілотник влучив у навчальний заклад у центрі Рівного, де кількість поранених зросла до 20, на Львівщині внаслідок падіння підбитого дрона постраждали троє людей, а в Києві БпЛА влучив в офісну будівлю у Солом'янському районі. «Главком» зібрав головні події дня 13 жовтня.

Окупанти вдарили по навчальному закладу у Рівному

Удар по центру Рівного, падіння дрона на Львівщині та атака на Київ. Головне за день 13 жовтня фото 1
фото: соцмережі

Російський безпілотник 13 жовтня влучив у навчальний заклад у центрі Рівного. За попередньою інформацією, удар припав на третій корпус Рівненського державного гуманітарного університету. Будівля зазнала значних пошкоджень.

Спочатку повідомлялося про поранених без уточнення їхньої кількості. Згодом Рівненська ОВА заявила, що кількість постраждалих зросла до 20 осіб.

Російський дрон влучив в офісну будівлю у Києві

Удар по центру Рівного, падіння дрона на Львівщині та атака на Київ. Головне за день 13 жовтня фото 2
скриншот із відео

У Солом'янському районі Києва 13 жовтня зафіксували влучання російського безпілотника в офісну будівлю.

За словами міського голови Віталія Кличка, удар припав на рівень шостого поверху.

На Львівщині впав підбитий дрон: троє постраждалих

Удар по центру Рівного, падіння дрона на Львівщині та атака на Київ. Головне за день 13 жовтня фото 3
фото: Андрій Садовий

У селі Малехів Львівського району під час повітряної тривоги впав підбитий російський безпілотник.

Унаслідок падіння дрона пошкоджено приватні житлові будинки. Спочатку повідомлялося про одну травмовану людину, однак згодом кількість постраждалих зросла до трьох. На місці працюють усі профільні служби. Детальніші дані про наслідки атаки місцева влада має оприлюднити пізніше.

Сили оборони уразили базу техніки «Іскандер-М»

Удар по центру Рівного, падіння дрона на Львівщині та атака на Київ. Головне за день 13 жовтня фото 4
фото: visnyk-nanu.org.ua

Сили оборони України завдали удару по ремонтній базі самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин ракетного комплексу «Іскандер-М».

За даними Генерального штабу ЗСУ, об'єкт уразили в районі Кондринки Курської області Росії. Крім того, у Брянській області українські військові атакували російську радіолокаційну станцію. На тимчасово окупованій території Луганщини були уражені склад паливно-мастильних матеріалів поблизу Довжанська та склад боєприпасів у районі Рубіжного.

Також Сили оборони завдали ударів по місцях зосередження особового складу російської армії на кількох ділянках фронту.

США продовжують передавати Україні розвіддані

Удар по центру Рівного, падіння дрона на Львівщині та атака на Київ. Головне за день 13 жовтня фото 5
фото: SOPA Images

Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвідувальну інформацію за чотирма ключовими напрямками.

Йдеться про попередження щодо запусків балістичних ракет, дані про цілі на території Росії, супутникові знімки та військову аналітику.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також заявив, що обмін розвідданими між Києвом і Вашингтоном триває.

Папі Римському проведуть операцію

Удар по центру Рівного, падіння дрона на Львівщині та атака на Київ. Головне за день 13 жовтня фото 6
фото: vaticannews.va

Папа Римський Лев XIV має пройти операцію з видалення невеликого утворення в легеневій тканині.

Понтифіка госпіталізували до римської лікарні «Джемеллі». Після хірургічного втручання він близько тижня перебуватиме під наглядом лікарів. Через госпіталізацію Папа пропустить низку запланованих заходів у Ватикані.

У Росії вибухнув газопровід «Середня Азія – Центр»

Удар по центру Рівного, падіння дрона на Львівщині та атака на Київ. Головне за день 13 жовтня фото 7
фото: росЗМІ

У Пензенській області Росії стався вибух на підземному газопроводі «Середня Азія – Центр», який з’єднує газові родовища Туркменістану, Узбекистану й Казахстану з Росією та європейським напрямком.

Інцидент стався поблизу села Волчково. Після вибуху виникло факельне горіння, а стовп полум’я сягнув приблизно 70 метрів. Газопровід перекрили, згодом на місці події загорілася трава.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Причини вибуху, масштаби пошкоджень та терміни відновлення роботи газопроводу наразі не уточнюються.

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Теги: росія окупанти Київ ЗСУ війна

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