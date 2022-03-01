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    Події в Україні

    Зеленський закликав світ визнати Росію терористичною державою

    Зеленський: Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені - Зеленський закликав світ визнати Росію терористичною державою

    Зеленський: Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені

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    Зеленський: «Росія здійснює державний тероризм»

    Президент України Володимир Зеленський закликав визнати Росію терористичною державою, після ракетного обстрілу Харкова. Про це він заявив під час брифінг.

    «Удар крилатою ракетою. В найбільшу площу Європи. В площу Свободи. Десятки жертв. Ось такий ранок народу України. Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде. Закликаємо всі держави світу негайно та дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора та проголосити, що Росія здійснює державний тероризм. Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах», – заявив Зеленський.

    Як повідомлялося, після обстрілу Харкова, шістьох загиблих дістали з-під завалів Обласної Державної адміністрації ОДА.

    Нагадаємо, у Харкові вранці 1 березня окупанти обстріляли центр міста, снаряд впав на майдані Свободи. У Харкові внаслідок обстрілу центру міста вилетіли вікна у всіх будівлях на майдані Свободи. Також під Харковом поліцейські знищили ворожі танки.

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    Теги: Харків Росія окупанти війна тероризм Володимир Зеленський #stoprussia
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    Зеленський закликав світ визнати Росію терористичною державою