Зеленський про підпал будинку Шабуніна: це кидає тінь на репутацію України



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Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін біля обгорілого будинку

Президент України заявив, що винних у підпалі будинку Шабуніна потрібно обов'язково знайти й покарати

Президент України Володимир Зеленський вважає, що кожен такий випадок, як підпал будинку Віталія Шабуніна, кидає тінь на репутацію України.

Про це глава держави написав у Facebook.

«Батьківський будинок активіста Віталія Шабуніна, що був цинічно підпалений, – явна ознака того, що наше суспільство так і не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь. Не може відмовитися від нецивілізованих форм з'ясування стосунків. Не може перестати грати в демонстративне насильство», – зазначив Зеленський.

За його словами, кожен такий випадок кидає тінь на репутацію України, на інститути влади й особливо на правоохоронні органи.

«Впевнений, що нам потрібні оперативні та професійні відповіді від тих же правоохоронних органів. І я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться та поставлять всі крапки над «і». Хто це зробив? Навіщо це було зроблено? І чому цей «хтось» так нахабно поводиться по відношенню, перш за все, до громадських активістів», – додав президент.

Зеленський також заявив, що винних у підпалі будинку Шабуніна потрібно обов'язково знайти й покарати.

До слова, посольство США також стурбоване нападами на активістів і політиків в Україні.

Нагадаємо, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що його будинок цієї ночі підпалили. У будинку знаходилися батьки активіста, вони не постраждали.