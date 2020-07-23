Зеленський про підпал будинку Шабуніна: це кидає тінь на репутацію України
Президент України заявив, що винних у підпалі будинку Шабуніна потрібно обов'язково знайти й покарати
Президент України Володимир Зеленський вважає, що кожен такий випадок, як підпал будинку Віталія Шабуніна, кидає тінь на репутацію України.
Про це глава держави написав у Facebook.
«Батьківський будинок активіста Віталія Шабуніна, що був цинічно підпалений, – явна ознака того, що наше суспільство так і не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь. Не може відмовитися від нецивілізованих форм з'ясування стосунків. Не може перестати грати в демонстративне насильство», – зазначив Зеленський.
За його словами, кожен такий випадок кидає тінь на репутацію України, на інститути влади й особливо на правоохоронні органи.
«Впевнений, що нам потрібні оперативні та професійні відповіді від тих же правоохоронних органів. І я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться та поставлять всі крапки над «і». Хто це зробив? Навіщо це було зроблено? І чому цей «хтось» так нахабно поводиться по відношенню, перш за все, до громадських активістів», – додав президент.
Зеленський також заявив, що винних у підпалі будинку Шабуніна потрібно обов'язково знайти й покарати.
До слова, посольство США також стурбоване нападами на активістів і політиків в Україні.
Нагадаємо, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що його будинок цієї ночі підпалили. У будинку знаходилися батьки активіста, вони не постраждали.