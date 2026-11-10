116 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 листопада 2026

Лінія фронту станом на 10 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 43 авіаційні удари, скинув 142 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6238 дронів-камікадзе та здійснив 2143 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 листопада на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 67 окупантів, 20 – поранено, знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, десять спеціальних засобів, п’ять пунктів управління БпЛА та 34 укриття противника. Пошкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, дев’ять гармат, один засіб РЕБ, вісім пунктів управління БпЛА та 115 укриттів противника. Знищено або подавлено 200 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали трьох авіаударів, скинувши шість КАБ, та здійснили 32 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районі Тихого, у бік населених пунктів Чайківка, Охрімівка, Волохівка, Миколаївка, Бакшеївка та Мала Вовча. Дві з цих атак тривають.

На Лиманському напрямку

Дві спроби загарбників просунутися відбивали в бік Дружелюбівки та Колодязів.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Миколаївка.

На Краматорському напрямку

Противник двічі штурмував в бік Голубівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Грузького та Вільного. Два ворожих штурми тривають.

На Покровському напрямку

Одинадцять атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Василівка, Сергіївка та Молодецьке. Триває бій.

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі штурмував в бік Мирного та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили дві ворожі атаки у бік населеного пункту Різдвянка.

На Оріхівському напрямку

Окупанти проводили одну штурмову дію в бік Червоної Криниці.

На Придніпровському та Куп’янському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

Нині триває 1721-й день повномасштабної війни.