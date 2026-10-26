Із «Укроборонпрому» – на вільні хліби. Чим тепер займається Герман Сметанін?

Протягом трьох місяців у Германа Сметаніна з'явилося три фірми

Колишній високопосадовець-мільйонер узявся створювати власний бізнес

Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» у 2025-2026 роках і ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін узявся розбудовувати власну бізнес-мережу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єдиний державний реєстр.

Через два місяці після звільнення, 23 вересня 2026 року 34-річний Сметанін зареєстрував першу компанію «Еірмішн Україна» зі статутним капіталом 1 тис. грн. Фірма спеціалізується на діяльності головних управлінь (хед-офісів).

дані: Youcontrol

7 жовтня колишній керівник «Укроборонпрому» створив ТОВ «Еірмішн Інжинірінг» з основним видом діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Розмір статутного капіталу цієї компанії – 80 тис. грн.

23 жовтня у Сметаніна з’явилося третє підприємство «Мішн Дефенс». Розмір її статутного капіталу складає 1 тис. грн; фірма спеціалізується на діяльності головних управлінь (хед-офісів).

Спільні риси, які об'єднують вищеперераховані ТОВ – юридична прописка у Києві; керівником і кінцевим бенефіціаром є Герман Сметанін.

Як повідомляв «Главком», 14 липня 2026 року Герман Сметанін заявив, що завершує роботу на посаді генерального директора «Укроборонпрому». Це відбулося через тиждень після вибухів арсеналу боєприпасів у Вишневому під Києвом. Склад з озброєнням належав одному з підприємств державного концерну «Укроборонпром».

У декларації при звільненні (січень-липень 2026 року) Герман Сметанін вказав 6,27 млн грн зарплати на посаді керманича «Укроборонпрому». Ще 1,65 млн грн він отримав у вигляді компенсації за невикористану відпустку, індексації, медичного страхування.