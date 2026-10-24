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Зеленський заявив, що готовий укласти мирну угоду та назвав умови

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський заявив, що готовий укласти мирну угоду та назвав умови
Зеленський: Що ж ми готові зупинити цю війну якнайшвидше... Заморозили б по лінії зіткнення
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський готовий заморозити конфлікт по нинішній лінії зіткнення

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для ABC News висловив готовність укласти мирну угоду для якнайшвидшого завершення війни, проте категорично відкинув ідею визнання окупованих територій російськими чи добровільного виходу українських військ з Донбасу. Про це пише «Главком».

За словами глави держави, наразі російські війська контролюють 19,3% території України, тоді як вимога про передачу 25% означала б самостійне залишення Донбасу. Водночас Зеленський підтвердив готовність зупинити війну та заморозити конфлікт по нинішній лінії зіткнення.

Окрім цього, президент звернув увагу на збереження обмежень швидкості мережі Starshield та наголосив на гострому дефіциті засобів ППО. Зокрема, за останні 90 днів Україна отримала від стратегічних партнерів лише 24 ракети для систем Patriot, а Вашингтон, за його словами, не підписав угоду щодо постачання подібного озброєння з Європи.

Зеленський також констатував брак підтримки з боку Сполучених Штатів та охарактеризував прагнення Дональда Трампа налагодити відносини з російським керівництвом як особистий вибір президента США.

Коментуючи власний стиль комунікації на тлі зовнішнього тиску, український лідер підкреслив, що в умовах війни країна потребує сильного керівництва задля виживання, тому він змушений реагувати жорстко та іноді демонструвати нечемність аби захистити інтереси держави.

Варто нагадати, що Росія підтримує проведення тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд України, США та РФ. Дати можливих переговорів поки що узгоджують. Про це повідомив журналістів президент України Володимир Зеленський за результатами візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Росії.

Теги: Володимир Зеленський війна

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