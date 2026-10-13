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США передають Україні розвіддані за чотирма напрямками: військові розкрили деталі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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США передають Україні розвіддані за чотирма напрямками: військові розкрили деталі
Розвіддані допомагають ЗСУ вчасно та ефективно реагувати на загрозу ударів окупантів
фото: Reuters

Американська сторона продовжує попереджати про запуски балістики, передавати супутникові знімки та інформацію про цілі в Росії

США продовжують надавати Україні розвідувальну інформацію за чотирма ключовими напрямками. Йдеться про попередження щодо запусків балістичних ракет, дані про цілі на території РФ, супутникові знімки та військову аналітику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC, джерело якого у військових колах підтвердило продовження співпраці.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму також запевнив, що обмін інформацією зі США не припинявся. «Чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони? Так, ця співпраця триває», – заявив очільник МЗС.

За словами Сибіги, затримка з оголошенням повітряної тривоги під час нещодавньої російської ракетної атаки на Київ не пов’язана з американською допомогою. Причиною стало застосування Росією особливого типу озброєння.

Водночас джерело BBC нагадало, що після скандалу в Білому домі наприкінці лютого 2025 року Вашингтон на два тижні повністю зупинив передачу розвідданих, зокрема інформації для наведення на цілі. За його оцінкою, це фактично призвело до передчасного завершення Курської операції, яку спочатку планували продовжувати до квітня.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала попередження від міжнародних партнерів про запуск п’яти російських балістичних ракет, які вдарили по цивільній інфраструктурі Києва. За його словами, така інформація допомагає рятувати життя людей.

Варто нагадати, що 12 жовтня о 22:10 окупаційні війська завдали удару по кількох районах Києва, попередньо випустивши шість балістичних ракет, а також атакували Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 «Бандероль».

За даними військових, балістичні цілі над столицею виявили радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки, оскільки інформація про пуски з території противника попередньо не надходила. Наразі причини відсутності раннього сповіщення встановлюються.

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Теги: США ЗСУ війна Україна переговори

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