Українець змінив стать і вимагав від ТЦК виключити його з обліку: що вирішив суд

Суд визнав відмову військкомату дискримінаційною та зобов’язав оновити дані в реєстрі «Оберіг»

Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов’язав територіальний центр комплектування виключити з військового обліку жінку, яка офіційно змінила стать із чоловічої на жіночу. Суд визнав відмову ТЦК протиправною та зобов’язав внести відповідні зміни до реєстру «Оберіг». Про це йдеться в рішенні суду у справі № 160/22278/26, пише «Главком».

Позивачка офіційно змінила стать і отримала документи з відповідними даними. Однак після звернення до ТЦК із заявою про виключення з військового обліку їй відмовили. У військкоматі пояснили, що зміна статі прямо не передбачена законодавством як підстава для зняття з обліку, а також наполягали на проходженні військово-лікарської комісії.

Як встановив суд, жінка не має медичної чи фармацевтичної спеціальності, не подавала заяви про добровільне перебування на військовому обліку та раніше не проходила військової служби.

Суд наголосив, що держава офіційно визнала позивачку жінкою та видала їй документи з відповідними даними. Тому ТЦК не може продовжувати застосовувати до неї правила військового обліку, передбачені для чоловіків.

Відсутність окремої процедури виключення з військового обліку після зміни статі, за висновком суду, не виправдовує порушення прав людини. Такий підхід ТЦК суд визнав дискримінаційним.

У результаті суд повністю задовольнив позов: визнав протиправною та скасував відмову ТЦК, зобов’язав виключити позивачку з військового обліку й оновити інформацію в реєстрі «Оберіг». Також суд постановив стягнути на користь позивачки 1331,20 грн судового збору за рахунок бюджетних коштів. Проте рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Варто нагадати, що в Україні обговорюють можливість посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Серед пропозицій – фінансові обмеження, арешт активів і розширення повноважень правоохоронців у розшуку військовослужбовців, які залишили місце служби.