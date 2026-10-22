146 боїв за добу: лінія фронту станом на 22 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав трьох ракетних та 48 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5983 дрони-камікадзе та здійснив 2151 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 жовтня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 42 окупанти та 22 – поранено, знищено дві одиниці автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та одне укриття ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 45 укриттів противника. Знищено або подавлено 167 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському напрямку

Зафіксовано 11 бойових зіткнень біля Ізбицького, Радьківки та Вільхуватки, одне зіткнення триває досі.

На Лиманському напрямку

Наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Катеринівки, Колодязів та Лимана, відбивши п'ять атак.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано шість бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Довгої Балки та Павлівки, один бій продовжується до цього часу.

На Покровському напрямку

Усього 13 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка та Молодецьке.

На Гуляйпільському напрямку

Десять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Верхня Терса, Косівцеве, Воздвижівка, Копані, Чарівне, Новоселівка та Білогір'я.

На Оріхівському напрямку

Зафіксовано два бойових зіткнення, в районах Лук'янівського та Павлівки, одна з цих атак не завершилася дотепер.

На Північно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1702-й день повномасштабної війни.