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РФ ударила авіабомбою по дитячому будинку у Сумах, є загиблі та поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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РФ ударила авіабомбою по дитячому будинку у Сумах, є загиблі та поранені
Армія РФ застосувала одразу три авіабомби та завдала ударів по центральній частині Сум
фото: Іван Вигівський/Telegram

Серед загиблих – 16 річна дівчина

Російські загарбники здійснили нову атаку на Суми, внаслідок якої загинули двоє мирних мешканців міста, серед них – дитина. Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ України Іван Вигівський, повідомляє «Главком».

За словами міністра, повітряний напад ворога стався сьогодні вдень.

РФ ударила авіабомбою по дитячому будинку у Сумах, є загиблі та поранені фото 1

Армія РФ застосувала одразу три авіабомби та завдала ударів по центральній частині Сум. Один із них – по території спеціалізованого дитячого будинку.

«Цілеспрямована атака проти маленьких життів. На жаль, відомо про двох загиблих людей унаслідок цього обстрілу. Серед них – 16-річна дівчина. Світла пам'ять та співчуття близьким. Щонайменше п'ятеро людей поранені. Усім надається необхідна допомога», – повідомив Вигівський.

РФ ударила авіабомбою по дитячому будинку у Сумах, є загиблі та поранені фото 2

На тлі останніх подій глава МВС звернув увагу на те, що останніми тижнями армія РФ фактично безперервно завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Він нагадав, що нещодавно росіяни атакували школи та дитячий садок у Києві та Київській області.

РФ ударила авіабомбою по дитячому будинку у Сумах, є загиблі та поранені фото 3

«Сьогодні у столиці серед постраждалих від обстрілів теж є діти. Це свідомий і цинічний терор – фактично полювання на людей, у якому немає жодного військового сенсу», – наголосив Вигівський.

Нагадаємо, 25 вересня російські окупанти завдали авіаудару по Сумах. Унаслідок атаки постраждали троє людей, серед них 15-річний хлопець.

Також російські війська завдали нещодавно удару по Сумах керованими авіабомбами. Попередньо, зафіксовано три влучання у Зарічному районі міста, внаслідок атаки були поранені щонайменше п'ятеро людей.

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Теги: окупанти армія напад росіяни дитина Суми

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