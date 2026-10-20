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Атака на енергетику: російські дрони двічі вдарили по об’єкту на Львівщині

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Атака на енергетику: російські дрони двічі вдарили по об’єкту на Львівщині
Це не перша атака безпілотників на Львівщину за останній тиждень
фото ілюстративне

Російські безпілотники кружляли біля Львова та постійно змінювали висоту польоту

Російські окупанти двічі атакували безпілотниками об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області: під час повітряної тривоги по тій самій цілі вдарив ще один дрон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Спершу Козицький повідомив, що ворожий безпілотник атакував об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Згодом очільник області розповів про другий удар: під час тієї самої повітряної тривоги по цій цілі вдарив ще один російський дрон. У дописі Козицький наголосив, що тривога триває, і закликав мешканців не ігнорувати сигнали оповіщення.

Деталі щодо наслідків обох ударів уточнюються. Повітряна атака на Львівщину на момент публікації не завершилася, тому дані можуть змінюватися.

Реактивний шахед сім разів облетів Львів по колу

За повідомленнями моніторингових каналів, під час атаки до Львова прямував російський реактивний шахед. Його маршрут, за цими даними, пролягав із Брянської області РФ через п’ять областей:

  • Чернігівську;
  • Київську;
  • Житомирську;
  • Рівненську;
  • Волинську.

Після цього безпілотник узяв курс на Львів. Швидкість шахеда, за даними моніторингових каналів, сягала близько 800 км/год, а висота польоту – приблизно 8 км. Над Львівщиною дрон сім разів описав коло, змінюючи висоту, а згодом повернув у бік Волині.

Атака на енергетику: російські дрони двічі вдарили по об’єкту на Львівщині фото 1
мапа: моніторингові канали

На карті, яку оприлюднили моніторингові ресурси, позначено траєкторію польоту, кола навколо Львова та зміни висоти. Офіційно ці відомості поки не підтверджено.

Польща піднімала авіацію через російські атаки на Україну

Польща ввечері 19 жовтня втретє за добу піднімала авіацію через російську атаку по Україні, повідомив Урядовий центр безпеки Польщі.

У ніч на 20 жовтня польська авіація знову діяла на тлі російської повітряної атаки. Попередження отримали мешканці Підкарпатського воєводства.

Атака на енергетику: російські дрони двічі вдарили по об’єкту на Львівщині фото 2
скрин: Dowództwo Operacyjne RSZ / X

Реактивні дрони дедалі частіше атакують захід України

Це не перша атака безпілотників на Львівщину за останній тиждень. У ніч проти 13 жовтня збитий російський дрон упав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району. Там загорілися три будинки, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

Реактивні шахеди Росія застосовує дедалі масовіше. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, у червні окупанти запустили по Україні близько 350 таких дронів, у липні – близько 1,5 тис., а в серпні – понад 2,8 тис. Нова система оборони від них – роботизовані турелі зі штучним інтелектом: за словами Ігната, вони вже збивали навіть «Герань-5».

Нагадаємо, 10 жовтня російський реактивний шахед уперше долетів до Львова. Тоді протиповітряна оборона знешкодила безпілотник поблизу міста. За даними Повітряних сил, у ніч проти 10 жовтня Росія атакувала Україну 160 ударними безпілотниками, із яких 110 були реактивними.

До слова, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times назвав Львів серед чотирьох міст – разом із Києвом, Харковом та Одесою – які можуть стати головними цілями російських ударів узимку.

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Теги: енергетика тривога безпілотник Львів окупанти росія

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