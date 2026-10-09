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Росія взялася за дошкільнят в Енергодарі: ISW розкрив мету окупантів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія взялася за дошкільнят в Енергодарі: ISW розкрив мету окупантів
Росія вирішила готувати майбутніх працівників ЗАЕС із дитсадка
фото: росЗМІ

Окупаційна влада запустила спеціальну програму для дитсадків

Російська окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції розпочала залучення дітей дошкільного віку до програм, спрямованих на популяризацію атомної промисловості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт ISW (Інституту вивчення війни).

У захопленому Енергодарі окупанти організували спеціальний конкурс для вихователів дитячих садків, який має зацікавити наймолодших українців майбутньою роботою в російській атомній галузі За даними аналітиків, 29 вересня окупаційне керівництво Запорізької АЕС оголосило про початок конкурсу «Атом для дітей», орієнтованого на педагогів дошкільних закладів тимчасово окупованого Енергодара.

Ініціатива передбачає залучення вихователів до популяризації атомної промисловості та діяльності Запорізької атомної електростанції серед вихованців дитячих садків.

Зокрема, серед напрямів конкурсу передбачено програму під назвою «Ядерна грамотність із пелюшок». Вона орієнтована на ознайомлення дітей дошкільного віку з атомною галуззю.

Аналітики ISW звернули увагу, що окупаційна адміністрація не обмежується лише проведенням освітніх заходів. Російська сторона розглядає подібні ініціативи як частину довгострокової підготовки майбутніх працівників атомної промисловості.

Зокрема, 2 жовтня представники окупаційного керівництва Запорізької АЕС наголосили на необхідності розпочинати підготовку майбутніх фахівців для станції з наймолодшого віку.

За твердженням окупаційної адміністрації, для цього вже діє низка програм, спрямованих на залучення дітей шкільного віку до атомної галузі. Серед них: спеціалізовані навчальні курси та стажування.

В Інституті вивчення війни наголошують, що російський державний оператор атомних електростанцій «Росенергоатом», який контролює захоплену Запорізьку АЕС, із 2022 року поступово посилює свою присутність в освітній системі та суспільному житті Енергодара.

За оцінкою аналітиків, діяльність російської компанії вже стала невіддільною частиною освітнього середовища окупованого міста.

ISW розглядає такі програми в контексті мілітаризації окупованих українських територій. На думку дослідників, залучення дітей до російських освітніх ініціатив створює умови для їхньої подальшої професійної інтеграції в атомну промисловість РФ.

Особливу увагу аналітики приділяють віку учасників нових програм. Якщо раніше окупаційна адміністрація повідомляла переважно про навчальні курси та стажування для школярів, то тепер відповідну діяльність планують поширити навіть на вихованців дитячих садків.

Водночас у звіті ISW не уточнюється, скільки дошкільних закладів Енергодара долучилися до конкурсу, яка кількість дітей може взяти участь у відповідних заходах та які саме матеріали використовуватимуть вихователі.

Нагадаємо, що влада РФ перетворила освітні цифрові платформи, шкільні камери спостереження та моніторинг соцмереж на масштабну систему централізованого контролю за дітьми.

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Теги: росія окупанти школа ISW

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