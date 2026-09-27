Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2026 року

Найбільше атак зафіксовано на Костянтинівському та Покровському напрямках



За минулу добу на фронті зафіксовано 221 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10489 дронів-камікадзе та здійснили 2729 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 26 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління та керування БпЛА, дві артилерійські системи, чотири важливі та логістичні об’єкти ворога.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Рогізне, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Кучерівка, Фотовиж, Яструбщина, Бачівськ, Шпиль, Гірки, Гаврилова Слобода, Старикове, Прогрес та Нова Гута Сумської області; Бучки Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Суходіл.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Агресор завдав одного авіаудару застосувавши 2 КАБ та здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили чотири атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Тернова, Козача Лопань та Лиман.

На куп'янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Куп’янська, Радьківки та Куп’янська-Вузлового.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти 12 разів атакували у бік населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Лиман, Діброва, Ставки та Чернещина.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив п’ять штурмових дій у районі Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки.

На краматорському напрямку

Противник один раз атакував в бік Костянтинівки.

На костянтинівському напрямку

За уточненою інформацією, зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Іллінівки, Торського, Русиного Яру, Приюту, Шахового, Вільного, Степів та Кучерового Яру.

На покровському напрямку

Ворог здійснив 26 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Ганнівка, Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Світле, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Красноподілля та Новопавлівка.

На олександрівському напрямку

Ворог двічі атакував в бік Воскресенки та Березового.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Рівне та Гірке.

На оріхівському напрямку

Ворог один раз намагався покращити свої позиції в бік Малої Токмачки.

Нагадаємо, триває 1677-й день повномасштабної війни в Україні.