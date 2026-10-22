Атака РФ на Кіровоградщину: вогонь охопив складські приміщення

Рятувальникам вдалося локалізувати масштабну пожежу, однак загроза повторних ударів ускладнила ліквідацію наслідків обстрілу

Увечері 21 жовтня російські війська завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградської області. Внаслідок атаки загорілися складські приміщення. На місці події продовжують працювати рятувальники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією надзвичайників, пожежа охопила значну площу складських приміщень. Роботу пожежно-рятувальних підрозділів ускладнювали масштаби займання та загроза повторних російських ударів.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Попри складні умови, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Наразі роботи з остаточної ліквідації займання тривають. За попередньою інформацією ДСНС, унаслідок російської атаки загиблих і травмованих немає.

фото: ДСНС

Нагадаємо, увечері 21 жовтня російські окупанти також атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали потужні вибухи. Унаслідок ворожого обстрілу столиці вночі 22 жовтня постраждали 15 людей, зокрема двоє 15-річних дітей. Вісім поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Віталій Кличко повідомив, що в Печерському районі пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги. Також унаслідок обстрілу пошкоджено шість автомобілів швидкої. Серед медпрацівників постраждалих немає.