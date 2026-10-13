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Кличко поїхав на «Київводоканал» і попередив мешканців столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко поїхав на «Київводоканал» і попередив мешканців столиці
Наразі «Київводоканал» має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт
фото: Telegram-канал Віталія Кличка

Кличко: «Ворог продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає й на систему водопостачання, зокрема, в столиці»

Київський міський голова Віталій Кличко відвідав одну з водопровідних насосних станцій «Київводоканалу», де встановлені генератори для забезпечення роботи насосів під час аварійних ситуацій та відключень електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис мера Києва.

Резервне живлення: скільки генераторів має «Київводоканал»

За словами Кличка, наразі «Київводоканал» має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт, їх встановлювали протягом років повномасштабної війни.

«Також підприємство очікує доукомплектації генераторними системами великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном», – додав мер.

Водночас система водовідведення Києва вже повністю забезпечена джерелами резервного живлення.

Чому генератори не є повноцінною заміною: попередження для киян

Віталій Кличко наголосив, що резервні джерела живлення є допоміжним заходом і не здатні повністю замінити централізовану систему електропостачання для такого великого господарства, як «Київводоканал».

«Генератори допомагають в аварійних ситуаціях в енергосистемі, та вони не можуть працювати безперервно. Крім того, фахівцям потрібен час, щоб у разі надзвичайної ситуації перемкнути систему на резервне живлення», – зазначив міський голова.

Мер зауважив, що ворог посилює атаки та продовжує руйнувати єдину енергосистему України, що безпосередньо впливає й на стабільність водопостачання у столиці. Втім, міські служби продовжують робити все можливе для життєзабезпечення та функціонування Києва.

Нагадаємо, зупинити систему водовідведення Києва кількома точковими ударами по Бортницькій станції аерації (БСА) неможливо. Підприємство підготувало резервні сценарії відведення стоків із житлових масивів, тож «вигрібні ями» столиці не загрожують навіть за найгіршого розвитку подій.  

До слова, питна вода у столиці відповідає нормативам на межі мереж «Київводоканалу», однак у самих будинках її якість може суттєво погіршуватися. Наприклад, мешканцям Троєщини краще не ризикувати й не вживати воду з-під крана без додаткового очищення. 

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Теги: Віталій Кличко Київ обстріл мер Київводоканал водопостачання столиця ворог

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