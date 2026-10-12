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Російський дрон влучив у 25-поверхівку в Києві: загинула людина (оновлено)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський дрон влучив у 25-поверхівку в Києві: загинула людина (оновлено)
Російський БпЛА поцілив у житловий будинок Києва
скриншот з відео

У Дарницькому районі столиці повідомляють про палаючі автомобілі та стовп диму після вибуху

Під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник, за попередніми даними, влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Оновлено 20:28

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих збільшилася. «Уже 11 постраждалих у столиці.
Одна людина загинула», – підсувавав мер.

Оновлено 19:53

За даними міського голови у Дарницькому районі, де БпЛА влучив у багатоповерхівку, попередньо четверо постраждалих.

Станом на 19:20

За інформацією КМВА, влучання зафіксували у Дарницькому районі. На місце події направили відповідні служби, які мають встановити обставини та наслідки атаки.

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«За попередньою інформацією, у Дарницькому районі БпЛА влучив у 25-поверховий житловий будинок. Відповідні служби прямують на місце події», – йдеться в повідомленні КМВА.

Також очевидці повідомляють про стовп диму, який здійнявся над містом після вибуху.

Нагадаємо, 2 жовтня російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки загинула 24-річна дівчина, ще двоє людей дістали поранення. Пожежа спалахнула на 24-му та 25-му поверхах багатоповерхівки.

Крім того, 10 жовтня під час чергової російської атаки на столицю уламки безпілотника впали на відкритій території Дарницького району та пошкодили кілька припаркованих автомобілів. За повідомленням міської влади, пожежі на цій локації не виникло.

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Теги: окупанти Київ дрон

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