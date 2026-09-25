Найбільший металургійний комбінат України зупинив роботу після атак РФ

ArcelorMittal оголосив про зупинку підприємства у Кривому Розі

За п'ять тижнів підприємство пережило чотири ракетні удари, а остання атака поставила під питання безпечне відновлення виробництва

Компанія ArcelorMittal зупинила роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг» – найбільшого підприємства гірничо-металургійного комплексу України. Рішення ухвалили після серії російських ракетних ударів, які призвели до загибелі та поранення працівників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ArcelorMittal.

Протягом останніх п'яти тижнів підприємство чотири рази зазнавало ракетних атак. Останній удар стався 21 вересня. Загалом унаслідок цих атак загинули п'ятеро людей. Ще 17 працівників отримали поранення, один із них перебуває у критичному стані.

У компанії заявили, що за нинішніх умов безпечно та стабільно відновити роботу комбінату неможливо. «Ми дійшли висновку, що більше не можемо безпечно експлуатувати «АрселорМіттал Кривий Ріг», – заявив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо.

Після зупинки виробництва компанія планує зосередитися на збереженні інфраструктури та обладнання підприємства. Це має залишити можливість відновити виробництво після завершення війни.

Зупинка українського підприємства матиме суттєві фінансові наслідки і для самої ArcelorMittal. Компанія очікує близько $1 млрд негрошових збитків, пов'язаних зі знеціненням майна, виробничих потужностей та обладнання.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим підприємством гірничо-металургійного комплексу України та має повний виробничий цикл – від видобутку залізної руди до виготовлення готового металопрокату.

Нагадаємо, 17 серпня ArcelorMittal повідомила про ракетний удар по підприємству, внаслідок якого були пошкоджені ключові об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Тоді загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення. Після атаки частину виробничих процесів на комбінаті зупинили.