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У Києві внаслідок атаки росіян знищено склад популярних дитячих іграшок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві внаслідок атаки росіян знищено склад популярних дитячих іграшок
Працівники складу не постраждали
фото: Павло Овчинніков / Facebook

Компанія шукає рішення, щоб відновити повноцінну роботу

Росія знищила склад дистриб'ютора іграшок дитячих товарів Kiddisvit у Києві. Про це повідомив співзасновник компанії Павло Овчинніков, інформує «Главком».

Бізнесмен  зазначив, що працівники не постраждали. «Ціллю реактивного «шахеда» стали дитячі іграшки. Зараз розбираємося з наслідками – маємо значні збитки», – зазначив він.

Росія знищила склад дистриб'ютора іграшок дитячих товарів Kiddisvit у Києві
Росія знищила склад дистриб'ютора іграшок дитячих товарів Kiddisvit у Києві
фото: Павло Овчинніков / Facebook

Овчинніков додав, що компанія перебудовує логістичні потоки і шукає рішення, щоб якомога швидше відновити повноцінну роботу.

Kiddisvit – маркетингово-дистриб'юторська компанія, заснована у 1997 році братами Павлом та Дмитром Овчинніковими. Офіційно представляє світові бренди Funкo, L.O.L.Surprise!, Baby Born, Battat, Bburago, Squishmallows, #Sbabam, TechnoDrive та інші. В групу компаній входить мережа MYplay та роздрібна мережа дитячого одягу Carter's.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки росіян сьогодні, 9 вересня 2026 року, у Дарницькому районі Києва зазнав руйнувань 22-поверховий житловий будинок. 

Також унаслідок повітряної атаки російських військ на Київщину руйнувань зазнав промисловий об'єкт у Василькові. За попередніми даними, постраждалих немає.  За інформацією Київської обласної військової адміністрації (КОВА), в Обухівському районі внаслідок атаки було пошкоджено виробничо-складське приміщення.

Також у Дніпровському районі Києва, ворожий БпЛА влучив у складське приміщення.

Теги: Київ бізнес обстріл

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