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Росія вдарила КАБами по Сумах: відомо про шістьох поранених

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія вдарила КАБами по Сумах: відомо про шістьох поранених
Російські КАБи влучили у житловий сектор Сум
Фото: Сумська ОВА

Щонайменше три приватні будинки опинилися в епіцентрі атаки, під завалами можуть залишатися люди

Російські війська 16 вересня завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Сумах. Влучання зафіксовано у двох районах міста, попередньо відомо про шістьох поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Росія вдарила КАБами по Сумах: відомо про шістьох поранених фото 1
фото: Сумська ОВА

Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання на двох локаціях – у Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Уражено промислову зону та будинки приватного сектору.

Росія вдарила КАБами по Сумах: відомо про шістьох поранених фото 2
фото: Сумська ОВА

Щонайменше три приватні будинки опинилися в епіцентрі ударів та зазнали руйнувань. За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися люди.

Внаслідок атаки також виникли пожежі. Наразі триває їх локалізація. Інформація про наслідки російських ударів та кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 16 вересня російська армія вдарила FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу в Нікопольському районі. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще семеро постраждали. Державна служба України з надзвичайних ситуацій показала наслідки удару.

«Пʼятеро людей загинули, ще сім постраждали через російський удар FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу в Нікопольському районі Рятувальники надали допомогу пораненим та доправили їх до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Також уранці 16 вересня у Києві пролунали вибухи через атаку російських безпілотників. У Святошинському районі після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовували наслідки російської атаки.

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Теги: росія окупанти Суми

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