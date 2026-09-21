Росія зіткнулася з новими проблемами на фронті – аналітик

Клеман Молен: українські сили повернули локальну ініціативу на кількох напрямках

Війська РФ цьогоріч просуваються повільніше, ніж у попередні два роки, тоді як українські сили проводять локальні контратаки та завдають ударів по ворожій логістиці. Про це пише аналітик Клеман Молен у дописі в X, про що повідомляє «Главком».

Молен порівняв нинішню динаміку бойових дій із ситуацією у 2024–2025 роках. За його підрахунками, у 2026 році російські війська захопили трохи більш як 1 100 кв. км української території. Водночас понад 450 кв. км, за оцінкою аналітика, українські сили повернули під час контратак. Чисте територіальне просування Росії він оцінює приблизно у 650 кв. км.

Для порівняння, у 2024 році, за підрахунками Молена, російські сили захопили близько 1 900 кв. км, а у 2025-му – приблизно 3 100 кв. км. Аналітик вважає, що нинішня динаміка свідчить про суттєве уповільнення російського наступу.

Окремі дані ISW також свідчать про значне зниження темпів російського просування. За оцінкою інституту, у серпні 2026 року російські війська захопили або закріпилися приблизно на 90,35 кв. км, тоді як за аналогічний період 2025 року цей показник становив 505,55 кв. км. Українські сили за серпень, за даними ISW, звільнили щонайменше 129,81 кв. км. Інститут застерігає, що його оцінка українських здобутків може бути заниженою через особливості методики картографування.

Україна повертає ініціативу на окремих ділянках

Молен звертає увагу на зміни на Донбасі та в Запорізькій області. За його оцінкою, українські військові змогли сповільнити російське просування на низці ділянок, а на окремих напрямках перейти до контратак.

Найпомітнішою нині є операція «Вівальді» на півночі Донецької області. 15 вересня Третій армійський корпус заявив про зачистку від російської інфільтрації близько 75 кв. км та звільнення понад 10 кв. км території. 20 вересня корпус повідомив уже про повернення під контроль України 125 кв. км, з яких 50 кв. км раніше перебували під російською окупацією.

Американський Інститут вивчення війни також фіксує українські просування на Лиманському напрямку. За оцінкою ISW, українська операція ліквідувала значну частину російського виступу на північ від Лимана та ускладнила російський задум щодо охоплення українського оборонного району на Донеччині.

Увечері 19 вересня ISW повідомив, що російські війська продовжували атаки поблизу Лимана, Покровська та Добропілля, але не мали підтверджених просувань на цих ділянках. Українські підрозділи водночас проводили контратаки.

Удари по російській логістиці

Ще однією важливою зміною Молен називає розвиток українських ударних можливостей середньої дальності. За його оцінкою, українські сили дедалі активніше уражають російські військові об'єкти та логістичні маршрути на окупованих територіях.

ISW також фіксує систематичні українські удари по російській логістиці. Зокрема, 18–19 вересня українські сили завдали ударів по пункту управління дронами в Покровську, логістичному складу в Рибинському та складу боєприпасів в Амвросіївці. За оцінкою інституту, удари по російській логістиці на Луганщині вже вплинули на постачання пального на відстані до 120 км від лінії фронту.

Водночас Росія зберігає можливість завдавати далекобійних ударів по українській території. 18–19 вересня російські війська застосували ракети та безпілотники для атак по низці областей України. ISW зазначає, що російські удари продовжують бути одним із ключових інструментів тиску на український тил.

Росія має проблеми з поповненням армії

Окремо аналітик звертає увагу на людський ресурс. За його оцінкою, російській армії стає складніше компенсувати втрати за рахунок набору контрактників, а вартість рекрутингу зростає.

Окремі публічні дані підтверджують проблеми Росії з поповненням особового складу. У серпні український Генеральний штаб оцінював втрати російської армії у 42 020 військових. ISW зазначав, що це був другий місяць поспіль із втратами понад 40 тис. осіб.

На цьому тлі російські регіони продовжують витрачати значні кошти на залучення контрактників. Наприклад, Іркутська область у вересні зменшила одноразову виплату за контракт із 2,1 млн до 1,8 млн рублів на тлі проблем із виконанням регіонального бюджету.

Україна також має проблеми з особовим складом. Молен наголошує на тривалій нестачі піхоти, через яку частину завдань дедалі активніше передають безпілотним системам. Йдеться не лише про повітряні дрони, а й про наземні роботизовані комплекси, які використовують для логістики та під час штурмових операцій.

Застосування таких систем уже стало помітною складовою операції «Вівальді». Командування Третього армійського корпусу повідомляло про використання наземних роботизованих комплексів під час штурмів.

Економічний тиск посилюється

У своєму аналізі Молен також порівнює економічне становище України та Росії. Українська економіка продовжує залежати від зовнішньої фінансової підтримки через тривалу війну, руйнування інфраструктури та значні видатки на оборону.

Російська економіка також відчуває наслідки тривалої війни. За даними Bloomberg, у серпні чисті бюджетні надходження Росії від нафти скоротилися на 22% у річному вимірі та опустилися до найнижчого рівня за пів року.

Водночас говорити про неминуче економічне обвалення Росії підстав немає. Останні дані свідчать про суперечливу ситуацію: нафтові доходи скорочуються, але Москва продовжує експортувати значні обсяги сировини. За чотири тижні до 13 вересня морський експорт російської нафти зріс до 3,54 млн барелів на добу.

Аналітик вважає, що після складних для України 2024-го та 2025 років у 2026-му ситуація на фронті стала більш стабільною. Росія зберігає перевагу в окремих видах озброєння та можливість завдавати ударів на значну глибину, однак її територіальні здобутки стали меншими, а українські сили отримали можливість проводити локальні наступальні операції.

Карта, яку оприлюднив Клеман Молен, показує три категорії змін: червоним позначені території, захоплені Росією з 2014 року до кінця 2025-го, помаранчевим – російське просування у 2026 році, синім – території, повернуті Україною цьогоріч.

карта: @clement_molin / X

Водночас показники на різних картах можуть відрізнятися через різні методики оцінки контролю над територіями. ISW, наприклад, окремо враховує підтверджені захоплення та райони російської інфільтрації, де повного контролю над територією немає. Станом на 19 вересня інститут оцінював російські територіальні здобутки у 2026 році в 147,7 кв. км, або 718,8 кв. км з урахуванням районів інфільтрації. За тією самою методикою українські сили звільнили щонайменше 972,56 кв. км.

До слова, Росія продовжує шукати додаткові джерела поповнення армії. 19 вересня «Главком» повідомляв, що російська влада створила механізм для залучення іноземців до військової служби, зокрема громадян Ємену.