Удар по Академії наук: який вигляд має місце атаки ввечері (фото)

Через кілька годин після російської атаки комунальники розтягували понівечені автомобілі, а біля пошкоджених будівель залишалася спецтехніка

Станом на вечір 28 вересня у центрі Києва тривала ліквідація наслідків російського удару по будівлі Національної академії наук України. Комунальні служби розтягували понівечені автомобілі, а біля пошкоджених будівель працювала спеціальна техніка. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.

На кадрах видно кілька автомобілів, які зазнали серйозних пошкоджень унаслідок атаки. Частина машин вигоріла, інші були понівечені. Для їх переміщення комунальники використовували спеціальну техніку.

На місці також залишалися пожежно-рятувальні автомобілі та інша техніка, залучена до ліквідації наслідків удару.

Наслідки атаки помітні й на розташованих поруч будівлях. На фото видно вибиті та вигорілі вікна, а також сліди пожежі на фасаді. Територію навколо місця удару продовжували приводити до ладу.

Нагадаємо, вдень 28 вересня російський безпілотник атакував будівлю Національної академії наук України на Володимирській вулиці у Києві. Після влучання спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучили екстрені служби.

Внаслідок російської атаки загинула жінка, також є постраждалі. Серед них – колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир Горбулін. За попередньою інформацією, його помічниця Наталія загинула.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на місці прямого удару по будівлі Академії наук працювали екстрені служби. Рятувальники гасили пожежу та шукали людей, які могли перебувати всередині.