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Рятувальники показали наслідки російських ударів по Києву 25 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рятувальники показали наслідки російських ударів по Києву 25 вересня
фото: ДСНС Києва/Facebook

Наразі пожежі на всіх локаціях ліквідовані

Внаслідок чергової російської атаки на Київ зранку 25 вересня зафіксовано руйнування та пожежі у Соломʼянському та Подільському районах столиці. Одна людина отримала поранення. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

Ворог почав атакувати столицю близько третьої ночі
Ворог почав атакувати столицю близько третьої ночі
фото: ДСНС Києва

За даними рятувальників, наслідки ворожого удару зафіксовані на кількох локаціях:

  • Соломʼянський район: внаслідок влучання у нежитлову будівлю сталося руйнування та незначне загоряння покрівлі. Саме тут постраждала одна людина. За іншою адресою у цьому ж районі спалахнула пожежа на відкритій території.
  • Подільський район: горіла шестиповерхова нежитлова будівля на рівні першого та другого поверхів.

«Наразі на всіх локаціях пожежі ліквідовані», – зазначають у ДСНС.

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Ліквідація наслідків ворожого удару по Києву вночі 25 вересня
фото: ДСНС Києва

На місцях подій працювали рятувальники та медики.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області.  За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок. 

Вже зранку 25 вересня російські окупанти знову атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі столиці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів. Від ворожого удару загинув 14-річний хлопець. 

До слова, внаслідок російської комбінованої атаки в ніч проти 24 вересня зазнала пошкоджень будівля Київського міського пологового будинку № 2. Попри обстріли та руйнування, серед пацієнтів і медичного персоналу потерпілих немає, адже всі завчасно спустилися в укриття.  Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.

Теги: рятувальники обстріл Київ

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