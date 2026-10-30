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168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026
Ситуація на фронті 30 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 48 авіаційних ударів – скинув 172 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4506 дронів-камікадзе та здійснив 1535 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

30 жовтня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 38 окупантів, 12 поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки та 41 укриття ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, одну гармату, один засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та 91 укриття противника. Знищено або подавлено 286 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснили 104 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Малої Вовчої, Радьківки та в районах:

  • Вовчанських Хуторів
  • Охрімівки
  • Шев'яківки
  • Путникового

Одна атака триває. 

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять спроб загарбників просунутися у бік Дружелюбівки та в районах:

  • Надії
  • Мирного
  • Зарічного
  • Лиману
  • Діброви

Дві атаки тривають.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників просунутися вперед у бік Пискунівки.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог штурмових дій не проводив.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Софіївки, Вільного та у бік Золотого Колодязя. Чотири боєзіткнення тривають.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 14 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

  • Нового Донбасу
  • Білицького
  • Красноподілля
  • Добропілля
  • Молодецького
  • у бік Сергіївки

Один бій триває. 

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти штурмових дій не проводили.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік Єгорівки, Нового Запоріжжя, Косівцевого та поблизу Верхньої Терси, Гіркого, Білогір'я. 

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели три штурмові дії, атакуючи поблизу Малої Токмачки.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти штурмових дій не здійснювали.

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1710-й день повномасштабної війни.

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Теги: фронт Лиман Покровськ Костянтинівка Слов’янськ Генштаб окупанти

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