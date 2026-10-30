168 боїв за добу: лінія фронту станом на 30 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 30 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 48 авіаційних ударів – скинув 172 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4506 дронів-камікадзе та здійснив 1535 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

30 жовтня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 38 окупантів, 12 поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки та 41 укриття ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, одну гармату, один засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та 91 укриття противника. Знищено або подавлено 286 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснили 104 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Малої Вовчої, Радьківки та в районах:

Вовчанських Хуторів

Охрімівки

Шев'яківки

Путникового

Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять спроб загарбників просунутися у бік Дружелюбівки та в районах:

Надії

Мирного

Зарічного

Лиману

Діброви

Дві атаки тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників просунутися вперед у бік Пискунівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Софіївки, Вільного та у бік Золотого Колодязя. Чотири боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 14 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

Нового Донбасу

Білицького

Красноподілля

Добропілля

Молодецького

у бік Сергіївки

Один бій триває.

На Олександрівському напрямку

Окупанти штурмових дій не проводили.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік Єгорівки, Нового Запоріжжя, Косівцевого та поблизу Верхньої Терси, Гіркого, Білогір'я.

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели три штурмові дії, атакуючи поблизу Малої Токмачки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти штурмових дій не здійснювали.

Нині триває 1710-й день повномасштабної війни.