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Момент влучання російської ракети у будинок у Прилуках потрапив на відео

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Момент влучання російської ракети у будинок у Прилуках потрапив на відео
Ракета влучила у багатоповерхівку в Прилуках
скриншот з відео

На кадрах зафіксовано удар по житловій п'ятиповерхівці

Момент російського ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку у Прилуках Чернігівської області потрапив на відео. На кадрах видно безпосередньо момент влучання та потужний вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Російські війська атакували Прилуки вранці 7 жовтня. Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок в одному з мікрорайонів міста.

На місці російського удару працюють екстрені служби. Рятувальники розбирають завали та дістають з-під них людей. Інформація про кількість загиблих і постраждалих наразі уточнюється.

Місцеві жителі також оприлюднили кадри наслідків атаки. На них видно значні пошкодження житлової п'ятиповерхівки.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня та вранці російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет і безпілотників. Під ударами опинилася низка регіонів країни.

Зокрема, росіяни масовано атакували Полтавську область. У Кременчуці зафіксовано влучання у житловому районі та пошкодження багатоквартирних будинків. Також ворог влучив в одне з підприємств Кременчуцького району.

Крім того, російські війська атакували Київ. У Дарницькому районі столиці загинули двоє цивільних чоловіків віком 73 та 66 років. Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури також зафіксували в інших районах міста.

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Теги: окупанти Чернігівщина

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