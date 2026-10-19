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Окупанти атакували Львівщину: уламки пошкодили будинки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Окупанти атакували Львівщину: уламки пошкодили будинки
Уламки збитого дрона впали на Львівщині
фото: ДСНС (ілюстративне)

У селі Зубра після роботи протиповітряної оборони зафіксували пошкодження 12 об'єктів

Уранці 19 жовтня у селі Зубра Львівського району внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджено шість житлових будинків та шість автомобілів. За попередньою інформацією, ворожий дрон збили українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію.

За інформацією ОВА, приблизно о 08:50 українські захисники збили російський безпілотник. Його уламки впали на приватну територію в селі Зубра.

Унаслідок падіння уламків пошкоджень зазнали шість житлових будинків. Також зафіксовано пошкодження шести автомобілів. За попередніми даними обласної військової адміністрації, інформації про постраждалих внаслідок інциденту наразі не надходило. На місці падіння уламків працюють усі профільні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Києву. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро зазнали травм. Руйнування та пошкодження зафіксували щонайменше у трьох районах столиці. Зокрема, у Деснянському районі виникла пожежа у триповерховій нежитловій будівлі, яку ліквідували рятувальники ДСНС.

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Теги: дрон війна Львівщина окупанти

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