173 бої за добу: лінія фронту станом на 18 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 18 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5745 дронів-камікадзе та здійснив 1932 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

18 жовтня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 47 окупантів, 2 – поранено, знищено три одиниці автомобільної техніки, три спеціальні засоби та одне укриття. Пошкоджено 11 одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, один засіб РЕБ та 46 укриттів противника. Знищено або подавлено 110 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти провели три штурмові дії, завдали двох авіаударів, застосувавши шість КАБ, здійснили 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням РСЗВ.

На Куп’янському напрямку

Ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Куп’янська та Радьківки.

На Лиманському напрямку

Чотири спроби загарбників просунутися відбили у районі Зарічного та в бік Лиману. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля та Новогригорівка.

На Покровському напрямку

Двадцять дві атаки здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Матяшеве, Молодецьке та у бік населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Світле, Добропілля, Мирне, Сергіївка, Філія.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка, Гірке, Новоселівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Окупанти намагалися покращити своє становище, здійснивши одну атаку в районі Плавнів.

Нині триває 1698-й день повномасштабної війни.