Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удари КАБами по Харкову та атака на Південний міст. Головне за 2 жовтня 2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Удари КАБами по Харкову та атака на Південний міст. Головне за 2 жовтня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 2 жовтня 2026 року

Російські війська атакували Харків керованими авіабомбами, внаслідок чого загинули двоє людей і ще 28 постраждали, у Києві зафіксували нове влучання по Південному мосту. «Главком» зібрав головні події дня 2 жовтня.

Росія атакувала Харків КАБами: двоє загиблих

Удари КАБами по Харкову та атака на Південний міст. Головне за 2 жовтня 2026 фото 1
фото: Харківська ОВА

Російські війська 2 жовтня завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. За попередніми даними, три КАБи влучили у Слобідському та Немишлянському районах міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще 28 людей дістали поранення та інші травми, серед постраждалих є дитина.

Росія знову атакувала Південний міст у Києві

Удари КАБами по Харкову та атака на Південний міст. Головне за 2 жовтня 2026 фото 2
скриншот із відео

Російські війська 2 жовтня знову завдали удару по Південному мосту у Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про влучання та зазначив, що на місце прямують екстрені служби. Інформація про наслідки нового удару та можливих постраждалих уточнюється.

Франція почала готувати українських пілотів до винищувачів Rafale

Удари КАБами по Харкову та атака на Південний міст. Головне за 2 жовтня 2026 фото 3
фото: Reuters

Франція розпочала підготовку перших українських військових льотчиків до польотів на винищувачах Rafale. Навчання відбувається на тлі переговорів Парижа та Києва про можливу передачу французьких бойових літаків Україні. Підготовка відбувається за традиційною програмою французьких Повітряних сил та передбачає кілька послідовних етапів.

Правоохоронці евакуювали людей з аеропорт Кишинева

Удари КАБами по Харкову та атака на Південний міст. Головне за 2 жовтня 2026 фото 4
фото: Chisinau International Airport

Міжнародний аеропорт Кишинева тимчасово призупинив реєстрацію пасажирів після повідомлення про можливе мінування. Пасажирів та працівників евакуювали з будівлі, а територію почали перевіряти правоохоронці та спеціалізовані підрозділи. В адміністрації аеропорту попередили про можливі затримки та зміни в розкладі рейсів.

Казахстан затримав українку за запитом Росії

Удари КАБами по Харкову та атака на Південний міст. Головне за 2 жовтня 2026 фото 5
фото: inbusiness.kz

В Астані затримали громадянку України Любов Рожанську за запитом Росії, переданим через ОДКБ. Її затримали в аеропорту під час проходження прикордонного контролю. Наразі українка перебуває у слідчому ізоляторі. У найближчі дні має відбутися суд. Адвокатка не виключає можливості передачі Рожанської Росії.

Інші важливі новини:

Теги: окупанти війна Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мир через силу зараз». Що це означає?
«Мир через силу зараз». Що це означає?
12 вересня, 19:39
Правоохоронці під час викриття одного із шахрайських кол-центрів в Україні
Боротьба із шахрайськими кол-центрами. Зеленський запропонував саджати винних до 12 років тюрми
2 вересня, 21:56
Зеленський провів зустріч із керівниками директором НАБУ Семеном Кривоносом та очільником САП Олександром Клименком
Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ і САП: що обговорили
8 вересня, 13:44
Україна розраховує на подальшу фінансову підтримку партнерів упродовж війни
Корецький назвав можливий механізм використання заморожених активів РФ
13 вересня, 08:55
Прикордонники закликали громадян, які планують перетин кордону, обирати для поїздок інші пункти пропуску
На кордоні з Молдовою зупинено пропуск: названо причину
17 вересня, 14:23
Владиславу Градецькому назавжди 24 роки
Воював на найгарячіших напрямках фронту. Згадаймо Владислава Градецького
18 вересня, 09:00
За словами Зеленського, пропозиція України полягає у припиненні атак на енергетичну інфраструкту
Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир’я після зустрічі з Трампом
22 вересня, 22:02
Зеленський зустрівся з Голденом та іншими членами Палати представників США у Нью-Йорку
Зеленський нагородив орденом конгресмена США, який закликав надати Україні винищувачі та вимагав санкцій проти РФ
25 вересня, 21:58
Путін заявив, що Росія нібито «не починала воювати»
Путін розкрив «правду» стосовно України
Вчора, 18:47

Події в Україні

Удари КАБами по Харкову та атака на Південний міст. Головне за 2 жовтня 2026
Удари КАБами по Харкову та атака на Південний міст. Головне за 2 жовтня 2026
Повітряна тривога у Києві тривала 24 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 24 хвилини
Росія вдарила керованими авіабомбами по Харкову: є загиблі
Росія вдарила керованими авіабомбами по Харкову: є загиблі
Зеленський назвав чотири міста, які стануть головними цілями ударів РФ взимку
Зеленський назвав чотири міста, які стануть головними цілями ударів РФ взимку
Зеленський повідомив про проблему з F-16
Зеленський повідомив про проблему з F-16
ЗСУ за півроку звільнили майже вдвічі більше території, ніж захопила Росія – ISW
ЗСУ за півроку звільнили майже вдвічі більше території, ніж захопила Росія – ISW

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
45K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua