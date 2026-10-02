Удари КАБами по Харкову та атака на Південний міст. Головне за 2 жовтня 2026

Дайджест новин 2 жовтня 2026 року

Російські війська атакували Харків керованими авіабомбами, внаслідок чого загинули двоє людей і ще 28 постраждали, у Києві зафіксували нове влучання по Південному мосту. «Главком» зібрав головні події дня 2 жовтня.

Росія атакувала Харків КАБами: двоє загиблих

фото: Харківська ОВА

Російські війська 2 жовтня завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. За попередніми даними, три КАБи влучили у Слобідському та Немишлянському районах міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще 28 людей дістали поранення та інші травми, серед постраждалих є дитина.

Росія знову атакувала Південний міст у Києві

скриншот із відео

Російські війська 2 жовтня знову завдали удару по Південному мосту у Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про влучання та зазначив, що на місце прямують екстрені служби. Інформація про наслідки нового удару та можливих постраждалих уточнюється.

Франція почала готувати українських пілотів до винищувачів Rafale

фото: Reuters

Франція розпочала підготовку перших українських військових льотчиків до польотів на винищувачах Rafale. Навчання відбувається на тлі переговорів Парижа та Києва про можливу передачу французьких бойових літаків Україні. Підготовка відбувається за традиційною програмою французьких Повітряних сил та передбачає кілька послідовних етапів.

Правоохоронці евакуювали людей з аеропорт Кишинева

фото: Chisinau International Airport

Міжнародний аеропорт Кишинева тимчасово призупинив реєстрацію пасажирів після повідомлення про можливе мінування. Пасажирів та працівників евакуювали з будівлі, а територію почали перевіряти правоохоронці та спеціалізовані підрозділи. В адміністрації аеропорту попередили про можливі затримки та зміни в розкладі рейсів.

Казахстан затримав українку за запитом Росії

В Астані затримали громадянку України Любов Рожанську за запитом Росії, переданим через ОДКБ. Її затримали в аеропорту під час проходження прикордонного контролю. Наразі українка перебуває у слідчому ізоляторі. У найближчі дні має відбутися суд. Адвокатка не виключає можливості передачі Рожанської Росії.

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