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Росіяни вдарили авіабомбою по п'ятиповерхівці в Ізюмі: під завалами можуть бути люди

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росіяни вдарили авіабомбою по п'ятиповерхівці в Ізюмі: під завалами можуть бути люди
Екстрені служби проводять пошуково-рятувальну операцію після російського авіаудару по Ізюму
Фото: ілюстративне

За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей

Російські окупанти атакували Ізюм на Харківщині керованою авіабомбою. Влучання зафіксовано у п'ятиповерховий будинок, який зазнав значних руйнувань. Під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За словами очільника ОВА, внаслідок удару будівля частково зруйнована з першого по п'ятий поверх. На місці триває пошуково-рятувальна операція.

Попередньо відомо про п'ятьох постраждалих. Усім надають необхідну медичну допомогу.

До ліквідації наслідків атаки залучені екстрені служби, які працюють у посиленому режимі. Інформація про можливих людей під завалами та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 22 вересня російські війська атакували Ізюм керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей, серед яких 11-річна дитина.

Також «Главком» писав, що 15 вересня окупанти завдали масованого авіаудару по місту. Тоді було пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждали щонайменше двоє людей.

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Теги: Ізюм дитина будинок окупанти

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