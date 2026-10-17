Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 17 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 17 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 12 415 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 17 жовтня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 17 жовтня 2026 року

Втрати ворога станом на 17 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1

РФ у війні з Україною станом на 17 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб;
  • танків – 12 415 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од;
  • артилерійських систем – 51 266 (+24) од;
  • РСЗВ – 2 221 (+4) од;
  • засоби ППО – 1 710 (+2) од;
  • літаків – 449 (+0) од;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од;
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 962 (+4) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од;
  • крилаті ракети – 5 130 (+0) од;
  • кораблі / катери – 35 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 163 883 (+329) од;
  • спеціальна техніка – 4 835 (+2) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 17 жовтня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 17.10.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 130
(крилаті ракети)		 ~ $15,39 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 566 986
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $17,00 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 449
(літаків)		 ~ $13,47 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 356
(гелікоптерів)		 ~ $5,34 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 415
(танків)		 ~ $31,03 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 51 266
(артсистем)		 ~ $76,89 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 554
(ББМ)		 ~ $15,33 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 710
(засобів ППО)		 ~ $25,65 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1697-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 19 вересня
188 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 вересня 2026
19 вересня, 22:22
Ситуація на фронті 23 вересня
242 бої за добу: лінія фронту станом на 23 вересня 2026
23 вересня, 22:33
«Панцирь-С2» – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс
Сили оборони уразили у Брянській області «Панцирь-С2»
28 вересня, 11:32
Цифри МЗС збігаються зі звітом Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні
Сибіга повідомив, скільки цивільних стали жертвами атак РФ
4 жовтня, 02:25
Ситуація на фронті 3 жовтня
183 бої за добу: лінія фронту станом на 3 жовтня 2026
3 жовтня, 22:20
Вивільнені кошти спрямують на закупівлю озброєння та засобів, які відповідають актуальним потребам війська
Міноборони розриває частину контрактів: понад 15 млрд грн піде на нагальні потреби армії
6 жовтня, 17:38
Втрати ворога станом на 8 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 8 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
8 жовтня, 07:03
Сили оборони атакували нафтовий комплекс у Башкортостані
Генштаб підтвердив ураження НПЗ, який забезпечує російську армію
8 жовтня, 12:41
Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу
Сили оборони знищили шість Су-34М у Воронезькій області
15 жовтня, 11:13

Події в Україні

Атака на Україну, Трамп заблокував санкції проти РФ: головне за ніч 17 жовтня
Атака на Україну, Трамп заблокував санкції проти РФ: головне за ніч 17 жовтня
Росія атакувала Кривий Ріг ракетами
Росія атакувала Кривий Ріг ракетами
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
Військовий-зв’язківець пояснив, чим ЗСУ можуть замінити Starlink
Військовий-зв’язківець пояснив, чим ЗСУ можуть замінити Starlink
Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі
Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
87K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua