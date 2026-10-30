Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року

На костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки

За минулу добу на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби авіація противник завдав одного ракетного удару та 82 авіаційних ударів, під час яких скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9576 дронів-камікадзе та здійснили 2478 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 42 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони скупчення живої сили та техніки, дві гармати та один пункт управління БпЛА противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Вовківка, Яструбщина, Лужки, Сопич, Кучерівка, Іскрисківщина, Студенок, Мала Слобідка, Фотовиж, Смолине, Козаче, Середина-Буда, Волфине, Велика Берізка, Шпиль Сумської області; Гута-Студенецька, Камінь, Блешня, Логи Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Пустогород.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, та здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили сім атак противника в районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Чайківка, Охрімівка, Мала Вовча та Шев’яківка.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили вісім атак у бік населених пунктів Степове, Колодязі, Лиман, Зарічне, Донецьке та Діброва.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Оріхуватка, Ямпіль, Крива Лука та Миколаївка.

На краматорському напрямку

Окупанти провели одну штурмову дію в бік Васютинського.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 24 атаки. За уточненою інформацією, загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Довгої Балки, Дружківки, Русиного Яру, Петрівки, Торецького, Приюту, Вільного та Золотого Колодязя.

На покровському напрямку

19 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Ганнівка, Родинське, Світле, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Котлине, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 18 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Тернувате, Єгорівка, Гірке та Чарівне.

Нагадаємо, триває 1710-й день повномасштабної війни в Україні.