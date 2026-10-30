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Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року
Триває 1710-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки

За минулу добу на фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби авіація противник завдав одного ракетного удару та 82 авіаційних ударів, під час яких скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9576 дронів-камікадзе та здійснили 2478 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 42 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони скупчення живої сили та техніки, дві гармати та один пункт управління БпЛА противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Бачівськ, Вовківка, Яструбщина, Лужки, Сопич, Кучерівка, Іскрисківщина, Студенок, Мала Слобідка, Фотовиж, Смолине, Козаче, Середина-Буда, Волфине, Велика Берізка, Шпиль Сумської області; Гута-Студенецька, Камінь, Блешня, Логи Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Пустогород.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року фото 1

Минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши шість КАБ, та здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили сім атак противника в районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Чайківка, Охрімівка, Мала Вовча та Шев’яківка.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року фото 3

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти проводили вісім атак у бік населених пунктів Степове, Колодязі, Лиман, Зарічне, Донецьке та Діброва.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року фото 4

Противник здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Оріхуватка, Ямпіль, Крива Лука та Миколаївка.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року фото 5

Окупанти провели одну штурмову дію в бік Васютинського.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року фото 6

Зафіксовано 24 атаки. За уточненою інформацією, загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Довгої Балки, Дружківки, Русиного Яру, Петрівки, Торецького, Приюту, Вільного та Золотого Колодязя.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року фото 7

19 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Ганнівка, Родинське, Світле, Новогришине, Мирне, Сергіївка, Котлине, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року фото 8

Окупанти 18 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Успішне, Тернувате, Єгорівка, Гірке та Чарівне.

Нагадаємо, триває 1710-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року
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