Ураження шести Су-34 у Воронезькій області: Генштаб розкрив деталі

Генштаб: Робота по ключових військових цілях російського агресора триває

У ніч на 15 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області. Пошкодження різного ступеня отримали шість винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«На території об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Підтверджено, що пошкодження різного ступеня отримали шість багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 противника», – йдеться у повідомленні.

Генштаб наголосив: «Робота по ключових військових цілях російського агресора триває».

Су-34 – радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тис. км/год на висоті до 14,6 км.

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Удар було завдано береговим ракетним комплексом «Нептун».

«Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах. Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту», – наголосили ВМС.