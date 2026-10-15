Ураження шести Су-34 у Воронезькій області: Генштаб розкрив деталі
Генштаб: Робота по ключових військових цілях російського агресора триває
У ніч на 15 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області. Пошкодження різного ступеня отримали шість винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
«На території об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Підтверджено, що пошкодження різного ступеня отримали шість багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 противника», – йдеться у повідомленні.
Генштаб наголосив: «Робота по ключових військових цілях російського агресора триває».
Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Удар було завдано береговим ракетним комплексом «Нептун».
«Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах. Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту», – наголосили ВМС.
Коментарі — 0