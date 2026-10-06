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172 бої за добу: лінія фронту станом на 6 жовтня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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172 бої за добу: лінія фронту станом на 6 жовтня 2026
Ситуація на фронті 6 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 6 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 62 авіаційні удари, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5898 дронів-камікадзе та здійснив 1532 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

6 жовтня на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 47 окупантів та 15 – поранено, знищено 15 одиниць автомобільної, одну артилерійську систему, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, один склад боєприпасів та 41 укриття ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 155 укриттів противника. Знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Ізбицького, Захарівки, Малої Вовчої та Варварівки; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 6 жовтня 2026 фото 1

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили один штурм противника в районі Ківшарівки.

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На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися в районах Новоселівки та Лимана.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 6 жовтня 2026 фото 3

На Краматорському напрямку

Два ворожі штурми зафіксовано в районі Міньківки.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 6 жовтня 2026 фото 4

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Миколайпілля та Осикового; ще одне боєзіткнення триває.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 6 жовтня 2026 фото 5

На Покровському напрямку

Усього 23 атаки відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Водянське, Добропілля, Новогришине, Сергіївка та Молодецьке. Одна атака триває.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 6 жовтня 2026 фото 6

На Гуляйпільському напрямку

Одинадцять атак окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Долинка, Рівне, Копані, Єгорівка, Новоселівка та Чарівне.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 6 жовтня 2026 фото 7

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі Плавнів.

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Нині триває 1686-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб штурм

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