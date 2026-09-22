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Російський удар по енергетиці знеструмив частину Чернігівщини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський удар по енергетиці знеструмив частину Чернігівщини
Російська атака залишила без електрики чотири райони Чернігівщини
фото: EPA/UPG

Без електропостачання залишилися близько 100 тисяч абонентів одразу в чотирьох районах області

Близько 100 тис. абонентів Чернігівської області залишилися без світла внаслідок російської атаки на енергетичний об'єкт у сусідньому регіоні. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Чернігівобленерго».

«Внаслідок атаки ворога на енергооб’єкт сусідньої області знеструмлено близько 100 тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах», – повідомила компанія вночі 22 вересня.

Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. У компанії не уточнили, який саме енергетичний об'єкт був атакований та коли електроенергія повернеться до всіх споживачів.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські війська здійснили масовану атаку на низку регіонів України. Під ударами опинилися Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з території Курської області.

Вибухи, зокрема, пролунали у Дніпрі, Кривому Розі та Кропивницькому. За даними моніторингових каналів, по південно-східних регіонах російські війська застосували ракети різних типів, серед яких «Калібри», балістичні ракети та «Циркони», а також ударні безпілотники. За цими ж даними, повідомлялося про понад 25 випущених ракет.

Крім того, вночі вибухи пролунали в Києві. Перед цим Повітряні сили ЗСУ фіксували рух російських безпілотників у напрямку столиці. Зокрема, військові попереджали про реактивний БпЛА в районі Київського водосховища, який рухався у бік міста.

Згодом військові повідомили і про ракетну загрозу. Під час повітряної тривоги в столиці працювали сили протиповітряної оборони.

У Дніпровському районі Києва внаслідок влучання у житловий будинок виникли пожежа та руйнування. За інформацією ДСНС України, постраждали четверо людей.

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Теги: Чернігівщина окупанти росія

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