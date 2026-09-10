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РФ пошкодила логістичні центри всіх провідних мереж супермаркетів – The Guardian

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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РФ пошкодила логістичні центри всіх провідних мереж супермаркетів – The Guardian
Майже спорожнілі полиці у одному з магазинів «Велмарт», 4 вересня 2026 р.
фото: glavcom.ua

Після ударів по складах у Києві вже виникли перебої з окремими товарами, а бізнес попередив про можливе подорожчання продуктів до 15%

Російські удари знищили або суттєво пошкодили логістичні центри всіх провідних мереж супермаркетів України. Атаки на продовольчі склади вже призвели до перебоїв із постачанням окремих товарів у Києві та інших містах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Серед мереж, логістична інфраструктура яких постраждала від останніх російських атак, – Novus, АТБ, «Сільпо» та «Фора». Такі данні виданню розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

«Ця хвиля ударів є наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Якщо у 2022 році ворог атакував переважно експортно-сільськогосподарську інфраструктуру, а в наступні роки знищував енергетичний сектор, то атаки серпня-вересня 2026 року є системною атакою на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення», – сказав Висоцький.

За його словами, російські війська цілеспрямовано намагаються знищити логістику, яка забезпечує українців продовольством. Наслідки атак уже відчули магазини та покупці. The Guardian пише про нестачу окремих товарів після пошкодження продовольчих складів та логістичних ланцюгів поблизу кількох міст. Водночас масового скуповування продуктів, подібного до того, що спостерігалося після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, наразі немає.

Ще одним наслідком російських ударів стане додаткове навантаження на ціни. За оцінкою Висоцького, пошкодження складської інфраструктури здатне збільшити вартість продуктів приблизно на 2,5%. Представники бізнесу допускають значно відчутніше подорожчання – в окремих випадках до 15%.

Одна з атак припала на склад поблизу Києва, яким користувалася компанія Bureau of Wine, що управляє кількома роздрібними брендами, зокрема мережею Goodwine. Співзасновник компанії Дмитро Кримський розповів, що внаслідок удару 1 вересня було знищено товарів приблизно на €4 млн.

За його словами, майбутнє подорожчання пов'язане не лише з фізичною втратою продукції. Бізнесу доведеться перебудовувати всю систему постачання, щоб зробити її менш вразливою до наступних російських атак.

Серед варіантів, які розглядає компанія, – перенесення частини складських потужностей до сусідньої Польщі, використання підземних приміщень та розподіл запасів між кількома меншими об'єктами замість концентрації товарів в одному великому логістичному центрі.

У Bureau of Wine прогнозують, що такі зміни здатні збільшити ціни приблизно на 5%. Для компанії вересневий удар став уже третьою атакою на її складські потужності від початку повномасштабної війни. У 2022 році було знищено товарів приблизно на €15 млн, а в липні 2026 року черговий удар призвів до втрати продукції ще на €1,5 млн.

На складі перебували близько трьох тисяч палет, тому оперативно перевезти такі обсяги продукції в безпечніше місце було неможливо. Додатково роботу ускладнювали постійні повітряні тривоги: через російські атаки працівники могли займатися переміщенням запасів лише три-чотири години на день.

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. На Київщині під ударом опинилася складська та логістична інфраструктура.

Зокрема, було пошкоджено склад у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі Varus. Компанія попередила, що в окремих магазинах можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів. Водночас усі магазини мережі продовжили працювати у штатному режимі.

Також внаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів «Фора» у Мартусівці на Київщині, де зберігалася свіжа продукція.

Крім того, російська атака пошкодила склад «ЕКО Маркету». У компанії повідомили, що співробітники не постраждали. Супермаркети мережі продовжили працювати у штатному режимі, а команда почала працювати над забезпеченням магазинів необхідними товарами.

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Теги: окупанти продукти Україна супермаркет

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