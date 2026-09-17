ЗСУ уразили дві установки у Брянській області, звідки могли бити балістикою по Києву

Сили оборони також завдали ударів по складах російських військ і районах зосередження їхньої живої сили

Сили оборони України 16 вересня та в ніч на 17 вересня уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів. Серед цілей – дві пускові установки ЗРК С-400 та місце зберігання і запуску ударних безпілотників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише «Главком».

У районі Вигоничів Брянської області Росії українські військові уразили дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400. У районі Донецька Сили оборони завдали удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА російських військ. Крім того, українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів російських окупантів.

Зазначимо, що Брянська область є одним із районів, звідки російські війська запускають балістичні ракети по території України. Тому уражені установки могли використовуватися для завдання ударів, зокрема по Києву та області.

Йдеться про об’єкти в Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську. У Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині Сили оборони уразили райони зосередження живої сили російських військ. Генштаб наголосив, що робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

Варто нагадати, президент України Володимир Зеленський повідомив про результати спільної роботи українських спецслужб у ніч проти 17 вересня. За його словами, під час операції було уражено російський нафтопереробний завод у Ярославлі та військовий аеродром у Ростові.

Окремо Зеленський повідомив про результати роботи СБУ по військовому аеродрому в Ростові. За його словами, підтверджено ураження одразу кількох одиниць авіаційної техніки. Йдеться про літак Ан-12, два Ан-26 та три гелікоптери.