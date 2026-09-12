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Чи треба заради миру віддати Путіну Донбас? Що кажуть кияни (відео)

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Чи треба заради миру віддати Путіну Донбас? Що кажуть кияни (відео)

«Ми точно не маємо нічим поступатися»

Активізація мирних перемовин та посилення обстрілів Києва вчергове загострило дискусії щодо ідеї територіальних поступок, які від України вимагає Путін.

5 вересня спецпредставники президента Трампа Стів Віткофф та ДжаредуКушнер вони зустрілися з російським диактором у Москві, а наступного дня прибули до Києва на переговори з Володимиром Зеленським. 

Під час зустрічі сторони обговорювали можливі шляхи завершення війни. Водночас всі сторони визнали, що питання територій залишається одним із головних каменів спотикання. 

Паралельно Росія посилила удари по Києву. Останніми тижнями столиця регулярно зазнає масованих атак, а російські війська продовжують бити по цивільній та енергетичній інфраструктурі. 

Посилення ударів ворога також розглядають як один із способів тиску Кремля на Україну. На тлі відсутності бажаних для Росії успіхів на фронті Москва може намагатися завдавати максимальних ударів по тилу, щоб виснажувати українське суспільство та схиляти Київ до поступок, зокрема щодо Донбасу. 

«Главком» вирішив запитати мешканців та гостей столиці, які щодня потерпають від обстрілів, чи готові вони погодитися на передачу Росії частини української землі заради миру і спокою.

Кореспондент «Главкому» провів мініопитування у центрі столиці, поспілкувавшись з людьми на Хрещатику, Майдані Незалежності, біля Михайлівського та Софійського соборів і Золотих воріт. 

Киянка, чоловік якої зараз служить у ЗСУ, наголосила: поступатися територіями не можна через ціну, яку вже заплатила Україна. «У мене чоловік військовий, який бореться за ці території. Вже стільки людей за них загинуло. Не можна ні в якому разі їх віддавати, це буде просто неповага до усіх», 
– сказала вона. 

Ще одна жінка зазначила, що Україна не має поступатися територіями, оскільки саме Росія розпочала агресію. «Ми точно не маємо нічим поступатися. Ми не починали агресію, агресію почали проти нас. Ми не починали цю війну. Ми зараз боремось, воюємо та відвойовуємо території, які окупувала Росія», – пояснила свою позицію киянка. 

Ще одна з опитаних поділилася власним досвідом життя в окупації, перед тим як відповіти на питання про Донбас. За її словами, вона була змушена виїхати з окупованої території, залишивши будинок і роботу. «Ми самі виїхали з окупації та лишились без будинку, без роботи, без нічого. Коли виїжджали з окупації, ми їхали через мінні поля, через росіян, і це було дуже страшно. Я знаю, що це таке, коли БТРами підпирають ворота. У нашому будинку рік тому жили окупанти. Як поступатися територіями? Це наше», – сказала вона. 

Всі інші опитані також наполягали на тому, що Україна не має в жодному разі не йти на поступки через шантаж та терор росіян.

Люди наголошували, що не вважають територіальні поступки прийнятною умовою для завершення війни та пов’язують їх із ціною, яку Україна вже заплатила у війні. 

Муринський Данило, «Главком»

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Теги: росія окупанти Донбас путін Україна кияни переговори війна

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