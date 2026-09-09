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Росія переписує історію України у підручниках для дітей на окупованих територіях

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Росія переписує історію України у підручниках для дітей на окупованих територіях
Фотографіями поділились у соцмережах мешканці тимчасово окупованих територій
Фото: Почуті

У російських навчальних матеріалах окупацію українських земель називають «возз’єднанням», а загарбницьку війну проти України подають як нібито позитивну для РФ подію

На тимчасово окупованих територіях України дітей навчають за російськими підручниками, у яких виправдовують агресію РФ та нав’язують викривлене трактування історії. Фотографії сторінок таких навчальних матеріалів оприлюднили мешканці окупованих регіонів у соцмережах. Про це пише «Главком» з посиланням на Почуті в соцмережах.

Зокрема, у підручнику з географії російські автори називають окупацію українських територій «возз’єднанням історичних земель». Таким чином школярам нав’язують російську версію подій та намагаються легітимізувати захоплення українських територій.

Водночас у підручниках із суспільствознавства поширюють антизахідні наративи. Західні країни там зображують як джерело нібито «агресивної культурної експансії» та загрозу традиційним цінностям.

Фотографіями поділились у соцмережах мешканці тимчасово окупованих територій
Фотографіями поділились у соцмережах мешканці тимчасово окупованих територій
Фото: Почуті

Окремі розділи російських підручників з історії присвячені так званій «СВО». Російську агресію проти України в них подають у вигідному для Кремля трактуванні, а окупацію українських територій – як нібито добровільний вибір місцевих жителів.

Дітям також нав’язують твердження, що «Донбас і Новоросія – це Росія». Результати незаконних псевдореферендумів, проведених Росією на окупованих територіях у 2022 році, у навчальних матеріалах подають як доказ нібито підтримки населенням приєднання до РФ.

Фотографії сторінок відповідних підручників мешканці тимчасово окупованих територій оприлюднили в коментарях під відео українських журналістів у TikTok. 

Фотографіями поділились у соцмережах мешканці тимчасово окупованих територій
Фотографіями поділились у соцмережах мешканці тимчасово окупованих територій
Фото: Почуті

Російська система освіти на окупованих територіях таким чином стає одним із інструментів впливу на дітей. Через навчальні програми та підручники окупанти намагаються сформувати у школярів спотворене уявлення про історію України, виправдати російську агресію та нав’язати їм російську національну ідентичність.

Такі матеріали також покликані витіснити українську історію та культуру з освітнього простору на захоплених територіях і закріпити серед дітей пропагандистські наративи Кремля.

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Теги: росія окупанти освіта окупація

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