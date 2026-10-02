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Удари по Південному мосту. Нардепка розказала, як росіяни довели її до сліз

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Удари по Південному мосту. Нардепка розказала, як росіяни довели її до сліз
Наредепка Ольга Стефанишина описала ситуацію в Києві після ударів по мосту
колаж: glavcom.ua, фото: соціальні мережі

Нічні вибухи змусили Стефанишину думати про транспортний колапс, а ввечері вона сама зіткнулася зі складною дорогою між берегами столиці

Ольга Стефанишина розповіла про нічні російські удари по Південному мосту та ситуацію з транспортним сполученням між берегами Києва. За її словами, під час атаки вона думала про те, як містяни добиратимуться на роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Стефанишиної.

«Усю ніч слухала як добивають Південний міст. Здригалася і трохи плакала. Думала про те, як бідні люди будуть добиратися на роботу і з роботи. Відганяла апокаліптичні думки. Але виходило не дуже – бо я з лівого», – написала вона.

Удари по Південному мосту. Нардепка розказала, як росіяни довели її до сліз фото 1
скриншот із Facebook

Стефанишина зазначила, що зранку відчувала втому та злість, однак вирішила не спрямовувати негативні емоції на інших мешканців столиці.

Увечері вона зустріла на Лівобережній свою доньку з подругою, якій потрібно було потрапити на Правий берег на заняття танцями. Стефанишина вирішила відвезти дівчину, однак повернення назад близько 18:00 виявилося складним через транспортну ситуацію.

«Як я о 6 вечора їхала додому з правого на лівий – не передати. Дивом, але доїхала. [...] Гріюся цією думкою і бажаю добра всім, хто зараз тут», – зазначила вона.

Нагадаємо, 2 жовтня російські війська знову атакували Південний міст у Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про влучання та зазначив, що на місце прямували екстрені служби.

Після кількох попередніх російських атак Південний міст закрили для руху автомобільного транспорту та поїздів метро. Через наслідки ударів у Києві виникли серйозні проблеми зі сполученням між берегами Дніпра. Частина жителів столиці через транспортний колапс була змушена переходити мости пішки.

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Теги: Ольга Стефанишина міст окупанти

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